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Назначения в Кабмине и слова Трампа о Путине — эфир Ранок.LIVE

Назначения в Кабмине и слова Трампа о Путине — эфир Ранок.LIVE

16 июля 2025 г. 8:00

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Назначения в Кабмине и слова Трампа о Путине — эфир Ранок.LIVE

15 июля 2025
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Трамп с новыми заявлениями в прямом эфире — что говорит о Украине

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Заявления Рютте о будущем Украины — выступление в прямом эфире

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Каллас вышла с важным заявлением по войне в Украине — трансляция

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Отставка Шмыгаля и больше Patriot от НАТО — эфир Вечір.LIVE

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Макрон готовится к "большой войне" — эфир День.LIVE

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Окончание войны и изменения в правительстве — эфир Ранок.LIVE

14 июля 2025
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Заявления Трампа и Рютте о войне в Украине — прямая трансляция

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Угрозы Писториуса РФ и новый премьер Зеленского — ефир Вечір.LIVE

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Макрон готовится к войне — эфир День.LIVE

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08:00 Назначения в Кабмине и слова Трампа о Путине — эфир Ранок.LIVE

15 июля 2025
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22:09 Трамп с новыми заявлениями в прямом эфире — что говорит о Украине

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19:08 Заявления Рютте о будущем Украины — выступление в прямом эфире

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18:16 Каллас вышла с важным заявлением по войне в Украине — трансляция

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17:52 Отставка Шмыгаля и больше Patriot от НАТО — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о новых заявлениях президента США Дональда Трампа о российском диктаторе Владимире Путине. Также узнаем чего ожидать от новых назначений в Кабинете министров.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Гости сегодняшнего эфира:

  • эксперт Бюро анализа политики Виктор Бобыренко
  • председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко
  • спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук
  • военно-политический эксперт, заслуженный юрист Николай Голомша
  • член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц
  • заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич
  • исполнительный директор Экспертно-экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин
  • кандидат исторических наук, доцент Киевского авиационного института, журналист-международник Егор Брайлян
  • председатель Общественной Лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп прокомментировал публикации в медиа его "разрешения" наносить удары по России.

Также мы сообщали, Кабинет Министров Украины принял решение назначить Елену Ивановскую на должность Уполномоченного по защите государственного языка.

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08:00 Украинцам выплатят до 1,3 тыс. долларов поддержки — подробности

07:25 Атака РФ на предприятие в Кривом Роге — есть раненый

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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