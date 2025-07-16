Назначения в Кабмине и слова Трампа о Путине — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о новых заявлениях президента США Дональда Трампа о российском диктаторе Владимире Путине. Также узнаем чего ожидать от новых назначений в Кабинете министров.

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Гости сегодняшнего эфира:

эксперт Бюро анализа политики Виктор Бобыренко

председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко

спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук

военно-политический эксперт, заслуженный юрист Николай Голомша

член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц

заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич

исполнительный директор Экспертно-экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин

кандидат исторических наук, доцент Киевского авиационного института, журналист-международник Егор Брайлян

председатель Общественной Лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп прокомментировал публикации в медиа его "разрешения" наносить удары по России.

Также мы сообщали, Кабинет Министров Украины принял решение назначить Елену Ивановскую на должность Уполномоченного по защите государственного языка.