Назначения в Кабмине и слова Трампа о Путине — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о новых заявлениях президента США Дональда Трампа о российском диктаторе Владимире Путине. Также узнаем чего ожидать от новых назначений в Кабинете министров.
Посмотреть эфир можно по ссылке.
Гости сегодняшнего эфира:
- эксперт Бюро анализа политики Виктор Бобыренко
- председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко
- спикер Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук
- военно-политический эксперт, заслуженный юрист Николай Голомша
- член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц
- заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич
- исполнительный директор Экспертно-экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин
- кандидат исторических наук, доцент Киевского авиационного института, журналист-международник Егор Брайлян
- председатель Общественной Лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж
Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп прокомментировал публикации в медиа его "разрешения" наносить удары по России.
Также мы сообщали, Кабинет Министров Украины принял решение назначить Елену Ивановскую на должность Уполномоченного по защите государственного языка.