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Призначення в уряді та заяви Трампа про Путіна — ефір Ранок.LIVE

Призначення в уряді та заяви Трампа про Путіна — ефір Ранок.LIVE

16 липня 2025 р. 08:00

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Призначення в уряді та заяви Трампа про Путіна — ефір Ранок.LIVE

15 липня 2025
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Трамп вийшов з новими заявами в прямий ефір — що каже про Україну

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Заяви Рютте про майбутнє України — виступ у прямому ефірі

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Каллас вийшла з важливою заявою щодо війни в Україні — трансляція

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Відставка Шмигаля та більше Patriot від НАТО — ефір Вечір.LIVE

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Макрон готується до "великої війни" — ефір День.LIVE

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Закінчення війни та зміни в уряді — ефір Ранок.LIVE

14 липня 2025
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Заяви Трампа і Рютте щодо війни в Україні — пряма трансляція

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Погрози Пісторіуса РФ і новий уряд Зеленського — ефір Вечір.LIVE

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Макрон готується до війни — ефір День.LIVE

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08:00 Призначення в уряді та заяви Трампа про Путіна — ефір Ранок.LIVE

15 липня 2025
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22:09 Трамп вийшов з новими заявами в прямий ефір — що каже про Україну

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19:08 Заяви Рютте про майбутнє України — виступ у прямому ефірі

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18:16 Каллас вийшла з важливою заявою щодо війни в Україні — трансляція

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17:52 Відставка Шмигаля та більше Patriot від НАТО — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про нові заяви президента США Дональда Трампа про російського диктатора Володимира Путіна. Також дізнаємося чого очікувати від нових призначень в Кабінеті міністрів.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • експерт Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко
  • голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко
  • речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук
  • військово-політичний експерт, заслужений юрист Микола Голомша
  • член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України Ярослав Куц
  • заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич
  • виконавчий директор Експертно-економічного дискусійного клубу Олег Пендзин
  • кандидат історичних наук, доцент Київського авіаційного інституту, журналіст-міжнародник Єгор Брайлян
  • голова Громадської Ліги "Україна–НАТО" Сергій Джердж

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп прокоментував публікації в медіа його "дозволу" завдавати ударів по Росії.

Також ми повідомляли, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення призначити Олену Івановську на посаду Уповноваженого із захисту державної мови. 

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08:15 Продаж частки будинку — що потрібно знати українцям

08:12 13-та зарплата в Україні — кому виплатять річну премію у 2025

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Українцям виплатять до 1,3 тис. доларів підтримки — подробиці

07:25 Атака РФ на підприєство у Кривому Розі — є поранений

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