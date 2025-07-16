Призначення в уряді та заяви Трампа про Путіна — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про нові заяви президента США Дональда Трампа про російського диктатора Володимира Путіна. Також дізнаємося чого очікувати від нових призначень в Кабінеті міністрів.
Подивитися ефір можна за посиланням.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- експерт Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко
- голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко
- речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук
- військово-політичний експерт, заслужений юрист Микола Голомша
- член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України Ярослав Куц
- заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич
- виконавчий директор Експертно-економічного дискусійного клубу Олег Пендзин
- кандидат історичних наук, доцент Київського авіаційного інституту, журналіст-міжнародник Єгор Брайлян
- голова Громадської Ліги "Україна–НАТО" Сергій Джердж
Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп прокоментував публікації в медіа його "дозволу" завдавати ударів по Росії.
Також ми повідомляли, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення призначити Олену Івановську на посаду Уповноваженого із захисту державної мови.