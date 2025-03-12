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Прекращение огня и последствия для Украины — эфир Ранок.LIVE

Прекращение огня и последствия для Украины — эфир Ранок.LIVE

12 марта 2025 г. 8:00

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08:00 Прекращение огня и последствия для Украины — эфир Ранок.LIVE

11 марта 2025
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21:47 Трамп выступил после переговоров в Саудовской Аравии — трансляция

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17:50 Детали переговоров в Саудовской Аравии — эфир Вечір.LIVE

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13:02 Украина и США обсуждают конец войны — эфир День.LIVE

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11:18Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии — эфир Новини.LIVE

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08:00 Переговоры Украины с США в Саудовской Аравии — эфир Ранок.LIVE

10 марта 2025
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21:00 Что на самом деле думают пленные РФ о Путине — эксклюзив

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17:50 Подробности визита Зеленского в Саудовскую Аравию — Вечір.LIVE

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15:51 Эксклюзив из лагеря пленных РФ — как живут российские преступники

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13:00 Заявление Трампа о мире и обращение Зеленского — эфир День.LIVE

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08:00 Прекращение огня и последствия для Украины — эфир Ранок.LIVE

11 марта 2025
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21:47 Трамп выступил после переговоров в Саудовской Аравии — трансляция

Text

17:50 Детали переговоров в Саудовской Аравии — эфир Вечір.LIVE

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13:02 Украина и США обсуждают конец войны — эфир День.LIVE

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11:18 Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии — эфир Новини.LIVE

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08:00 Переговоры Украины с США в Саудовской Аравии — эфир Ранок.LIVE

10 марта 2025
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21:00 Что на самом деле думают пленные РФ о Путине — эксклюзив

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17:50 Подробности визита Зеленского в Саудовскую Аравию — Вечір.LIVE

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15:51 Эксклюзив из лагеря пленных РФ — как живут российские преступники

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13:00 Заявление Трампа о мире и обращение Зеленского — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим результаты переговоров Украины и США в Саудовской Аравии. Также узнаем, какими могут быть последствия "30-дневного прекращения огня". Кроме того, поговорим о том, когда делегация США встретится лично с российским диктатором Владимиром Путиным.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Гости сегодняшнего эфира

  • эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак;
  • полковник ГСЧС в отставке, председатель БФ "Первый фонд восстановления Украины" Роман Пальчиков;
  • заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак;
  • народный депутат, член Комитета по вопросам молодежи и спорта Георгий Мазурашу;
  • народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко;
  • советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян;
  • майор, заместитель командира 2-го самоходного артиллерийского дивизиона Владимир Галицкий;
  • военный юрист Роман Лихачев;
  • кандидат юридических наук Геннадий Дубов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл итоги встречи в Саудовской Аравии с американской делегацией. В то же время американский лидер Дональд Трамп заявил, что ожидает, что Россия и Украина придут к прекращению огня.

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08:09 Дроны РФ атаковали Киевщину — в ГСЧС показали фото последствий

08:08 Усик с дочерью встретился с топовой украинской спортсменкой

08:01 Премьер-министр Канады обещает жесткий ответ на действия Трампа

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Некоторым украинцам выплатят по 180 тыс. грн — условия программы

07:44 В Кривом Роге прогремело несколько мощных взрывов

07:40 Россияне продвигаются к Судже на Курщине — новые данные с фронта

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21:47 Трамп выступил после переговоров в Саудовской Аравии — трансляция

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17:50 Детали переговоров в Саудовской Аравии — эфир Вечір.LIVE

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13:02 Украина и США обсуждают конец войны — эфир День.LIVE

Text

11:18 Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии — эфир Новини.LIVE

Text

08:00 Переговоры Украины с США в Саудовской Аравии — эфир Ранок.LIVE

10 марта 2025
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21:00 Что на самом деле думают пленные РФ о Путине — эксклюзив

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17:50 Подробности визита Зеленского в Саудовскую Аравию — Вечір.LIVE

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15:51 Эксклюзив из лагеря пленных РФ — как живут российские преступники

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13:00 Заявление Трампа о мире и обращение Зеленского — эфир День.LIVE