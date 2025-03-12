Прекращение огня и последствия для Украины — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим результаты переговоров Украины и США в Саудовской Аравии. Также узнаем, какими могут быть последствия "30-дневного прекращения огня". Кроме того, поговорим о том, когда делегация США встретится лично с российским диктатором Владимиром Путиным.
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Гости сегодняшнего эфира
- эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак;
- полковник ГСЧС в отставке, председатель БФ "Первый фонд восстановления Украины" Роман Пальчиков;
- заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак;
- народный депутат, член Комитета по вопросам молодежи и спорта Георгий Мазурашу;
- народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко;
- советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян;
- майор, заместитель командира 2-го самоходного артиллерийского дивизиона Владимир Галицкий;
- военный юрист Роман Лихачев;
- кандидат юридических наук Геннадий Дубов.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл итоги встречи в Саудовской Аравии с американской делегацией. В то же время американский лидер Дональд Трамп заявил, что ожидает, что Россия и Украина придут к прекращению огня.