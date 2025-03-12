Прекращение огня и последствия для Украины — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим результаты переговоров Украины и США в Саудовской Аравии. Также узнаем, какими могут быть последствия "30-дневного прекращения огня". Кроме того, поговорим о том, когда делегация США встретится лично с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Гости сегодняшнего эфира

эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак;

полковник ГСЧС в отставке, председатель БФ "Первый фонд восстановления Украины" Роман Пальчиков;

заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак;

народный депутат, член Комитета по вопросам молодежи и спорта Георгий Мазурашу;

народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко;

советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян;

майор, заместитель командира 2-го самоходного артиллерийского дивизиона Владимир Галицкий;

военный юрист Роман Лихачев;

кандидат юридических наук Геннадий Дубов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл итоги встречи в Саудовской Аравии с американской делегацией. В то же время американский лидер Дональд Трамп заявил, что ожидает, что Россия и Украина придут к прекращению огня.