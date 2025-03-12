Припинення вогню і наслідки для України — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо результати переговорів України та США у Саудівській Аравії. Також дізнаємося, якими можуть бути наслідки "30-денного припинення вогню". Крім того, поговоримо про те, коли делегація США зустрінеться особисто з російським диктатором Володимиром Путіним.
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Гості сьогоднішнього ефіру
- експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак;
- полковник ДСНС у відставці, голова БФ "Перший фонд відновлення України" Роман Пальчиков;
- заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак;
- народний депутат, член Комітету з питань молоді та спорту Георгій Мазурашу;
- народний депутат, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко;
- радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян;
- майор, заступник командира 2-го самохідного артилерійського дивізіону Володимир Галицький;
- військовий юрист Роман Лихачов;
- кандидат юридичних наук Геннадій Дубов.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розкрив підсумки зустрічі у Саудівській Аравії з американською делегацією. Водночас американський лідер Дональд Трамп заявив, що очікує на те, що Росія та Україна дійдуть до припинення вогню.