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Припинення вогню і наслідки для України — ефір Ранок.LIVE

Припинення вогню і наслідки для України — ефір Ранок.LIVE

12 березня 2025 р. 08:00

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08:00 Припинення вогню і наслідки для України — ефір Ранок.LIVE

11 березня 2025
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21:47 Трамп виступив після перемовин у Саудівській Аравії — трансляція

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17:50 Деталі перемовин у Саудівській Аравії — ефір Вечір.LIVE

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13:02 Україна і США обговорюють кінець війни — ефір День.LIVE

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11:18Переговори США і України в Саудівській Аравії — ефір Новини.LIVE

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08:00 Переговори України зі США в Саудівській Аравії — ефір Ранок.LIVE

10 березня 2025
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21:00 Що насправді думають полонені РФ про Путіна — ексклюзив

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17:50 Подробиці візиту Зеленського в Саудівську Аравію — Вечір.LIVE

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15:51 Ексклюзив з табору полонених РФ — як живуть російські злочинці

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13:00 Заява Трампа про мир та звернення Зеленського — ефір День.LIVE

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08:00 Припинення вогню і наслідки для України — ефір Ранок.LIVE

11 березня 2025
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21:47 Трамп виступив після перемовин у Саудівській Аравії — трансляція

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17:50 Деталі перемовин у Саудівській Аравії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Україна і США обговорюють кінець війни — ефір День.LIVE

Text

11:18 Переговори США і України в Саудівській Аравії — ефір Новини.LIVE

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08:00 Переговори України зі США в Саудівській Аравії — ефір Ранок.LIVE

10 березня 2025
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21:00 Що насправді думають полонені РФ про Путіна — ексклюзив

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17:50 Подробиці візиту Зеленського в Саудівську Аравію — Вечір.LIVE

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15:51 Ексклюзив з табору полонених РФ — як живуть російські злочинці

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13:00 Заява Трампа про мир та звернення Зеленського — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо результати переговорів України та США у Саудівській Аравії. Також дізнаємося, якими можуть бути наслідки "30-денного припинення вогню". Крім того, поговоримо про те, коли делегація США зустрінеться особисто з російським диктатором Володимиром Путіним.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Гості сьогоднішнього ефіру

  • експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак;
  • полковник ДСНС у відставці, голова БФ "Перший фонд відновлення України" Роман Пальчиков;
  • заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак;
  • народний депутат, член Комітету з питань молоді та спорту Георгій Мазурашу;
  • народний депутат, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко; 
  • радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян;
  • майор, заступник командира 2-го самохідного артилерійського дивізіону Володимир Галицький;
  • військовий юрист Роман Лихачов;
  • кандидат юридичних наук Геннадій Дубов.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розкрив підсумки зустрічі у Саудівській Аравії з американською делегацією. Водночас американський лідер Дональд Трамп заявив, що очікує на те, що Росія та Україна дійдуть до припинення вогню.

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08:50 В Україні подорожчала комуналка — які суми у платіжках

08:40 Трамп посилює контроль за в’їздом канадців до США

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:38 Стало відомо, чи говорили про вибори на перемовинах у Джидді

08:36 "Контракт 18-24" — як новобранці проходять підготовку до фронту

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08:00 Припинення вогню і наслідки для України — ефір Ранок.LIVE

11 березня 2025
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21:47 Трамп виступив після перемовин у Саудівській Аравії — трансляція

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17:50 Деталі перемовин у Саудівській Аравії — ефір Вечір.LIVE

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