Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице

Так называемая "Приднестровская Молдавская Республика" не хочет принимать помочь от Молдовы, Украины или Евросоюза, поскольку это будет означать смерть региона. В том числе "местные власти" боятся этой помощи, так как это может подорвать их авторитет.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил бывший депутат парламента Молдовы Вячеслав Ионице.

Почему Приднестровье нуждается в помощи только от РФ

По словам политика, в Приднестровье сейчас большие проблемы, поскольку газ для региона это не только тепло и свет, но и доходы.

"Я должен вам сказать, что 55% бюджета у них дефицит, у них все доходы покрывают только 45% их расходов и все остальные доходы покрываются от того, что у них газ", — заявил Ионице.

Также он рассказал, что Приднестровье платило за газ в 25 раз меньше, чем Молдова. Их плата была чисто символическая.

Более того, предприятия региона, которые экспортируют электричество и метал, и являются самыми большими отраслями Приднестровья — жили на то, что у них был дешевый газ. По словам молдавского депутата, в нормальной экономике данные предприятия были бы неэффективны. Далее он объяснил, почему же регион боится помощь от соседей и в том числе Евросоюза.

"И почему приднестровцы сейчас так поступают. Они пытаются доказать России, что они не выживают, умирают, чтобы Россия дала газ... Сейчас любое решение, которое возникло бы а Приднестровье для населения, это было бы убийственно для местной администрации, которая считаются властью, потому что Россия скажет: "ну, ребята, вы разбирайтесь, разбирайтесь дальше", — сказал Ионице.

В связи с этим Приднестровье боится помощи от Украины и Молдовы. Депутат заявил, что украинская сторона имеет решение для региона связанное с электричеством. Молдова в свою очередь тоже может помочь населению, бизнесу, но власти Приднестровья в таком случае не удержатся.

Также Ионице привел пример, что в 2016 году зарплата в Приднестровье была на 40% больше, чем в Молдове. Но по состоянию на сейчас — в два раза меньше. В регионе сейчас плохая ситуация как с зарплатами, так и с пенсиями, а теперь из-за прекращения поставок российского газа нехватка 55% бюджета.

"Поэтому они надеятся на Россию. Любая другая помощь, то ли от Украины, то ли от Евросоюза, то ли от Молдовы — это означает конец Приднестровья", — резюмировал депутат.

Напомним, на днях в Приднестровье предупредили, что помимо отключений света есть риск отключения водоснабжения. Причиной является нехватка газа для работы электростанции.

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