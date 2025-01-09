Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице arrow
Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице

Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице

9 января 2025 г. 0:09

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

00:09 Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице

8 января 2025
Text

22:03 Демченко ответил, есть ли угроза на белорусской границе

Text

19:00 Кадровые изменения и назначения Ткаченко — эфир Київський час

Text

17:50 Российский обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа по Украине разнесли вдребезги — эфир День.LIVE

Text

12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:02 Боевой медик объяснила суть работы нового медподразделения в ВСУ

Text

09:39 Офицер ВСУ прокомментировал слухи об оккупации Курахово

Text

08:20 Нардеп высказался о возможном проведении выборов

Text

08:00 Заявление Трампа о завершении войны в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

00:09 Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице

8 января 2025
Text

22:03 Демченко ответил, есть ли угроза на белорусской границе

Text

19:00 Кадровые изменения и назначения Ткаченко — эфир Київський час

Text

17:50 Российский обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа по Украине разнесли вдребезги — эфир День.LIVE

Text

12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:02 Боевой медик объяснила суть работы нового медподразделения в ВСУ

Text

09:39 Офицер ВСУ прокомментировал слухи об оккупации Курахово

Text

08:20 Нардеп высказался о возможном проведении выборов

Text

08:00 Заявление Трампа о завершении войны в Украине — эфир Ранок.LIVE

Так называемая "Приднестровская Молдавская Республика" не хочет принимать помочь от Молдовы, Украины или Евросоюза, поскольку это будет означать смерть региона. В том числе "местные власти" боятся этой помощи, так как это может подорвать их авторитет. 

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил бывший депутат парламента Молдовы Вячеслав Ионице.

Почему Приднестровье нуждается в помощи только от РФ

По словам политика, в Приднестровье сейчас большие проблемы, поскольку газ для региона это не только тепло и свет, но и доходы.

"Я должен вам сказать, что 55% бюджета у них дефицит, у них все доходы покрывают только 45% их расходов и все остальные доходы покрываются от того, что у них газ", — заявил Ионице.

Также он рассказал, что Приднестровье платило за газ в 25 раз меньше, чем Молдова. Их плата была чисто символическая.

Более того, предприятия региона, которые экспортируют электричество и метал, и являются самыми большими отраслями Приднестровья — жили на то, что у них был дешевый газ. По словам молдавского депутата, в нормальной экономике данные предприятия были бы неэффективны. Далее он объяснил, почему же регион боится помощь от соседей и в том числе Евросоюза.

"И почему приднестровцы сейчас так поступают. Они пытаются доказать России, что они не выживают, умирают, чтобы Россия дала газ... Сейчас любое решение, которое возникло бы а Приднестровье для населения, это было бы убийственно для местной администрации, которая считаются властью, потому что Россия скажет: "ну, ребята, вы разбирайтесь, разбирайтесь дальше", — сказал Ионице.

В связи с этим Приднестровье боится помощи от Украины и Молдовы. Депутат заявил, что украинская сторона имеет решение для региона связанное с электричеством. Молдова в свою очередь тоже может помочь населению, бизнесу, но власти Приднестровья в таком случае не удержатся.

Также Ионице привел пример, что в 2016 году зарплата в Приднестровье была на 40% больше, чем в Молдове. Но по состоянию на сейчас — в два раза меньше. В регионе сейчас плохая ситуация как с зарплатами, так и с пенсиями, а теперь из-за прекращения поставок российского газа нехватка 55% бюджета.

"Поэтому они надеятся на Россию. Любая другая помощь, то ли от Украины, то ли от Евросоюза, то ли от Молдовы — это означает конец Приднестровья", — резюмировал депутат.

Напомним, на днях в Приднестровье предупредили, что помимо отключений света есть риск отключения водоснабжения. Причиной является нехватка газа для работы электростанции.

Также мы писали, что по словам начальника Одесской ОВА Олега Кипера, Одесская область готова принять беженцев из региона. Но он добавил, что не всех.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

00:11 Пропагандист Тигран Кеосян впал в кому — что известно

Text

00:09 Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице

8 января 2025

23:58 Мужчина не пришел в ТЦК из-за ухода за родителями — решение суда

23:55 Трамп оценил слова Зеленского о мире в Украине благодаря США

23:32 У Трампа заявили, что завершат войну в Украине за 100 дней

23:24 Спектакль "Рождественская история" снова покажут в Киеве

23:03 Сибига отреагировал на заявление Трампа об Украине в НАТО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

22:27 Зеленский обсудил с Санду энергетические вызовы Молдовы

22:05 Голливуд в огне — Бен Аффлек и другие знаменитости эвакуируются

00:11 Пропагандист Тигран Кеосян впал в кому — что известно

8 января 2025

23:58 Мужчина не пришел в ТЦК из-за ухода за родителями — решение суда

23:55 Трамп оценил слова Зеленского о мире в Украине благодаря США

23:32 У Трампа заявили, что завершат войну в Украине за 100 дней

23:24 Спектакль "Рождественская история" снова покажут в Киеве

23:03 Сибига отреагировал на заявление Трампа об Украине в НАТО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

22:27 Зеленский обсудил с Санду энергетические вызовы Молдовы

22:05 Голливуд в огне — Бен Аффлек и другие знаменитости эвакуируются

22:00 Помощь Украине — сколько средств США остались неиспользованными

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

6 января 2025

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

Text

00:09 Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице

8 января 2025
Text

22:03 Демченко ответил, есть ли угроза на белорусской границе

Text

19:00 Кадровые изменения и назначения Ткаченко — эфир Київський час

Text

17:50 Российский обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа по Украине разнесли вдребезги — эфир День.LIVE

Text

12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:02 Боевой медик объяснила суть работы нового медподразделения в ВСУ

Text

09:39 Офицер ВСУ прокомментировал слухи об оккупации Курахово

Text

08:20 Нардеп высказался о возможном проведении выборов

Text

08:00 Заявление Трампа о завершении войны в Украине — эфир Ранок.LIVE