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Придністров'я боїться допомоги від Молдови та України, — Іоніце

Придністров'я боїться допомоги від Молдови та України, — Іоніце

09 січня 2025 р. 00:09

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22:03 Демченко відповів, чи є загроза на білоруському кордоні

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19:00 Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

Text

17:50 Російський обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

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13:00 План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

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12:03 Росіяни наближаються до Куп'янська — що відомо про бойові дії

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Так звана "Придністровська Молдовська Республіка" не хоче приймати допомогу від Молдови, України або Євросоюзу, оскільки це означатиме смерть регіону. У тому числі "місцева влада" боїться цієї допомоги, тому що це може підірвати їхній авторитет.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив колишній депутат парламенту Молдови В'ячеслав Іоніце.

Чому Придністров'я потребує допомоги тільки від РФ

За словами політика, у Придністров'ї зараз великі проблеми, оскільки газ для регіону це не тільки тепло і світло, а й доходи.

"Я маю вам сказати, що 55% бюджету в них дефіцит, у них усі доходи покривають тільки 45% їхніх витрат і всі інші доходи покриваються від того, що в них газ", — заявив Іоніце.

Також він розповів, що Придністров'я платило за газ у 25 разів менше, ніж Молдова. Їхня плата була суто символічна.

Більше того, підприємства регіону, які експортують електрику і метал, і є найбільшими галузями Придністров'я — жили на те, що в них був дешевий газ. За словами молдавського депутата, у нормальній економіці ці підприємства були б неефективними. Далі він пояснив, чому ж регіон боїться допомоги від сусідів і зокрема Євросоюзу.

"І чому придністровці зараз так чинять. Вони намагаються довести Росії, що вони не виживають, помирають, щоб Росія дала газ... Зараз будь-яке рішення, яке виникло б у Придністров'ї для населення, це було б убивче для місцевої адміністрації, яка вважаються владою, тому що Росія скаже: "Ну, хлопці, ви розбирайтеся, розбирайтеся далі", — сказав Іоніце.

У зв'язку з цим Придністров'я боїться допомоги від України та Молдови. Депутат заявив, що українська сторона має рішення для регіону пов'язане з електрикою. Молдова зі свого боку теж може допомогти населенню, бізнесу, але влада Придністров'я в такому разі не втримається.

Також Іоніце навів приклад, що в 2016 році зарплата в Придністров'ї була на 40% більшою, ніж у Молдові. Але станом на зараз — удвічі менша. У регіоні зараз погана ситуація як із зарплатами, так і з пенсіями, а тепер через припинення поставок російського газу нестача 55% бюджету.

"Тому вони сподіваються на Росію. Будь-яка інша допомога, чи то від України, чи то від Євросоюзу, чи то від Молдови — це означає кінець Придністров'я", — резюмував депутат.

Нагадаємо, днями в Придністров'ї попередили, що крім відключень світла є ризик відключення водопостачання. Причиною є брак газу для роботи електростанції.

Також ми писали, що за словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, Одеська область готова прийняти біженців з регіону. Але він додав, що не всіх.

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00:11 Пропагандист Тігран Кеосян впав у кому — що відомо

8 січня 2025

23:58 Чоловік проігнорував ТЦК, аби доглядати батьків — рішення суду

23:55 Трамп оцінив слова Зеленського про мир в Україні завдяки США

23:32 У Трампа заявили, що завершать війну в Україні за 100 днів

23:24 Виставу "Різдвяна історія" знову покажуть у Києві

23:03 Сибіга відреагував на заяву Трампа щодо України в НАТО

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22:03 Демченко відповів, чи є загроза на білоруському кордоні

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19:00 Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

Text

17:50 Російський обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

Text

12:03 Росіяни наближаються до Куп'янська — що відомо про бойові дії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:02 Бойова медикиня пояснила суть роботи нового медпідрозділу в ЗСУ

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09:39 Офіцер ЗСУ прокоментував чутки про окупацію Курахового

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