Придністров'я боїться допомоги від Молдови та України, — Іоніце

Так звана "Придністровська Молдовська Республіка" не хоче приймати допомогу від Молдови, України або Євросоюзу, оскільки це означатиме смерть регіону. У тому числі "місцева влада" боїться цієї допомоги, тому що це може підірвати їхній авторитет.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив колишній депутат парламенту Молдови В'ячеслав Іоніце.

Чому Придністров'я потребує допомоги тільки від РФ

За словами політика, у Придністров'ї зараз великі проблеми, оскільки газ для регіону це не тільки тепло і світло, а й доходи.

"Я маю вам сказати, що 55% бюджету в них дефіцит, у них усі доходи покривають тільки 45% їхніх витрат і всі інші доходи покриваються від того, що в них газ", — заявив Іоніце.

Також він розповів, що Придністров'я платило за газ у 25 разів менше, ніж Молдова. Їхня плата була суто символічна.

Більше того, підприємства регіону, які експортують електрику і метал, і є найбільшими галузями Придністров'я — жили на те, що в них був дешевий газ. За словами молдавського депутата, у нормальній економіці ці підприємства були б неефективними. Далі він пояснив, чому ж регіон боїться допомоги від сусідів і зокрема Євросоюзу.

"І чому придністровці зараз так чинять. Вони намагаються довести Росії, що вони не виживають, помирають, щоб Росія дала газ... Зараз будь-яке рішення, яке виникло б у Придністров'ї для населення, це було б убивче для місцевої адміністрації, яка вважаються владою, тому що Росія скаже: "Ну, хлопці, ви розбирайтеся, розбирайтеся далі", — сказав Іоніце.

У зв'язку з цим Придністров'я боїться допомоги від України та Молдови. Депутат заявив, що українська сторона має рішення для регіону пов'язане з електрикою. Молдова зі свого боку теж може допомогти населенню, бізнесу, але влада Придністров'я в такому разі не втримається.

Також Іоніце навів приклад, що в 2016 році зарплата в Придністров'ї була на 40% більшою, ніж у Молдові. Але станом на зараз — удвічі менша. У регіоні зараз погана ситуація як із зарплатами, так і з пенсіями, а тепер через припинення поставок російського газу нестача 55% бюджету.

"Тому вони сподіваються на Росію. Будь-яка інша допомога, чи то від України, чи то від Євросоюзу, чи то від Молдови — це означає кінець Придністров'я", — резюмував депутат.

Нагадаємо, днями в Придністров'ї попередили, що крім відключень світла є ризик відключення водопостачання. Причиною є брак газу для роботи електростанції.

Також ми писали, що за словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, Одеська область готова прийняти біженців з регіону. Але він додав, що не всіх.