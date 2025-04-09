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Президент Сербии прибыл с визитом во Францию — эфир Новини.LIVE

Президент Сербии прибыл с визитом во Францию — эфир Новини.LIVE

9 апреля 2025 г. 15:13

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В среду, 9 апреля, президент Сербии Александр Вучич прибыл с визитом во Францию на встречу с лидером страны Эмманюэлем Макроном. Президента Сербии принимают в Елисейском дворце.

Трансляцию визита Вучича во Францию смотрите в эфире Новини.LIVE.

Президент Сербии прибыл во Францию — что известно

Президент Франции Эмманюэль Макрон принимает сербского коллегу Александра Вучича в Елисейском дворце в Париже. Ожидается, что лидеры не будут делать заявлений.

О чем будут говорить лидеры стран и какова цель визита пока неизвестно.

Отметим, что недавно Вучич заявил, что по меньшей мере два мировых лидера тайно вели переговоры с российским диктатором Путиным.

В то же время недавно стало известно, что Макрон может стать главным контактным лицом в Европе для проведения переговоров о завершении войны в Украине с главой Кремля Владимиром Путиным.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

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17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона