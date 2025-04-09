Президент Сербии прибыл с визитом во Францию — эфир Новини.LIVE

В среду, 9 апреля, президент Сербии Александр Вучич прибыл с визитом во Францию на встречу с лидером страны Эмманюэлем Макроном. Президента Сербии принимают в Елисейском дворце.

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Президент Сербии прибыл во Францию — что известно

Президент Франции Эмманюэль Макрон принимает сербского коллегу Александра Вучича в Елисейском дворце в Париже. Ожидается, что лидеры не будут делать заявлений.

О чем будут говорить лидеры стран и какова цель визита пока неизвестно.

Отметим, что недавно Вучич заявил, что по меньшей мере два мировых лидера тайно вели переговоры с российским диктатором Путиным.

В то же время недавно стало известно, что Макрон может стать главным контактным лицом в Европе для проведения переговоров о завершении войны в Украине с главой Кремля Владимиром Путиным.