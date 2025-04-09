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Президент Сербії прибув з візитом до Франції — ефір Новини.LIVE

Президент Сербії прибув з візитом до Франції — ефір Новини.LIVE

09 квітня 2025 р. 15:13

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У середу, 9 квітня, президент Сербії Александр Вучич прибув з візитом до Франції на зустріч з лідером країни Емманюелем Макроном. Президента Сербії приймають в Єлисейському палаці.

Трансляцію візиту Вучича до Франції дивіться в ефірі Новини.LIVE.

Президент Сербії прибув до Франції — що відомо

Президент Франції Емманюель Макрон приймає сербського колегу Александра Вучича в Єлисейському палаці в Парижі. Очікується, що лідери не робитимуть заяв.

Про що говоритимуть лідери країн та яка мета візиту наразі невідомо.

Зазначимо, що нещодавно Вучич заявив, що щонайменше два світові лідери таємно вели переговори із російським диктатором Путіним.

Водночас нещодавно стало відомо, що Макрон може стати головною контактною особою в Європі для проведення переговорів про завершення війни в Україні з очільником Кремля Володимиром Путіним.

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16:20 У громади Львова хотіли забрати Будинок профспілок — рішення суду

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:17 Відомі усі клуби, які допомагають РФ на фронті людьми та грошима

16:06 В Україні з’явиться “дитяча” валюта — за що можна буде платити

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17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

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21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона