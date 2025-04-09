Президент Сербії прибув з візитом до Франції — ефір Новини.LIVE

У середу, 9 квітня, президент Сербії Александр Вучич прибув з візитом до Франції на зустріч з лідером країни Емманюелем Макроном. Президента Сербії приймають в Єлисейському палаці.

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Президент Сербії прибув до Франції — що відомо

Президент Франції Емманюель Макрон приймає сербського колегу Александра Вучича в Єлисейському палаці в Парижі. Очікується, що лідери не робитимуть заяв.

Про що говоритимуть лідери країн та яка мета візиту наразі невідомо.

Зазначимо, що нещодавно Вучич заявив, що щонайменше два світові лідери таємно вели переговори із російським диктатором Путіним.

Водночас нещодавно стало відомо, що Макрон може стати головною контактною особою в Європі для проведення переговорів про завершення війни в Україні з очільником Кремля Володимиром Путіним.