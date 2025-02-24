Пресс-конференция Зеленского с мировыми лидерами — прямой эфир

В Киеве по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения России в понедельник, 24 февраля, находятся ряд иностранных лидеров. После встречи с ними Президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Визит лидеров в Киев
В Киеве Зеленский проводит пресс-конференцию вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими мировыми лидерами. Мероприятие посвящено третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.
В столицу также прибыли другие мировые лидеры для подтверждения поддержки Украины в ее борьбе за независимость.
Во время пресс-конференции будут обсуждать вопросы дальнейшего сотрудничества между Украиной и ЕС, а также пути усиления международной поддержки в противостоянии российской агрессии.
Напомним, в Киев сегодня приехал экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
По его мнению, президент США Дональд Трамп верит российским нарративам о войне в Украине.
А действующий премьер Британии Кир Стармер заявил, что его страна готова отправить войска в Украину.