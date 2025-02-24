Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Пресс-конференция Зеленского с мировыми лидерами — прямой эфир arrow
Пресс-конференция Зеленского с мировыми лидерами — прямой эфир

Пресс-конференция Зеленского с мировыми лидерами — прямой эфир

24 февраля 2025 г. 16:29

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

16:29 Пресс-конференция Зеленского с мировыми лидерами — прямой эфир

Text

13:08 Зеленский озвучил первое условие мира — эфир День.LIVE

Text

08:00 Заявление Зеленского к годовщине вторжения — эфир Ранок.LIVE

23 февраля 2025
Text

21:04 В Германии идет подсчет голосов — прямая трансляция

Text

16:39 Форум "Украина. Год 2025" — эфир пресс-конференции Зеленского

22 февраля 2025
Text

22:11 Трамп выступает с речью на CPAC — прямая трансляция

21 февраля 2025
Text

18:10 Зеленский срочно позвонил Дуде — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В США назвали условия встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Макрон высказался о войне и сделка по минералам — эфир Ранок.LIVE

20 февраля 2025
Text

22:47 Скороход сказала, что обязательно предшествует выборам в Украине

Text

16:29 Пресс-конференция Зеленского с мировыми лидерами — прямой эфир

Text

13:08 Зеленский озвучил первое условие мира — эфир День.LIVE

Text

08:00 Заявление Зеленского к годовщине вторжения — эфир Ранок.LIVE

23 февраля 2025
Text

21:04 В Германии идет подсчет голосов — прямая трансляция

Text

16:39 Форум "Украина. Год 2025" — эфир пресс-конференции Зеленского

22 февраля 2025
Text

22:11 Трамп выступает с речью на CPAC — прямая трансляция

21 февраля 2025
Text

18:10 Зеленский срочно позвонил Дуде — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В США назвали условия встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Макрон высказался о войне и сделка по минералам — эфир Ранок.LIVE

20 февраля 2025
Text

22:47 Скороход сказала, что обязательно предшествует выборам в Украине

В Киеве по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения России в понедельник, 24 февраля, находятся ряд иностранных лидеров. После встречи с ними Президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Визит лидеров в Киев

В Киеве Зеленский проводит пресс-конференцию вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими мировыми лидерами. Мероприятие посвящено третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

В столицу также прибыли другие мировые лидеры для подтверждения поддержки Украины в ее борьбе за независимость.

Во время пресс-конференции будут обсуждать вопросы дальнейшего сотрудничества между Украиной и ЕС, а также пути усиления международной поддержки в противостоянии российской агрессии.

Напомним, в Киев сегодня приехал экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его мнению, президент США Дональд Трамп верит российским нарративам о войне в Украине.

А действующий премьер Британии Кир Стармер заявил, что его страна готова отправить войска в Украину.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

17:30 В Киеве на Майдане почтили память Героев войны — фоторепортаж

17:22 Путину не хватает Украины для восстановления империи, — Буданов

17:22 Льготный проезд в 2025 — кто не будет платить в маршрутке в марте

17:13 Три года большой войны — влияние на систему здравоохранения

17:10 НБУ установил новый курс — сколько будет стоить доллар 25 февраля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:07 В Украине прогнозируют 5 IPO за 2 года — начнут с "Укрпочты"

17:05 Индексация пенсий в марте — кого из одесситов это не коснется

17:03 Google презентовала стоимость новой ИИ-видеомодели Veo 2

16:56 Трудовой стаж для пенсий — какие периоды украинцам не засчитают

16:52 США предложили резолюцию ООН, которая приравнивает Украину к РФ

17:30 В Киеве на Майдане почтили память Героев войны — фоторепортаж

17:22 Путину не хватает Украины для восстановления империи, — Буданов

17:22 Льготный проезд в 2025 — кто не будет платить в маршрутке в марте

17:13 Три года большой войны — влияние на систему здравоохранения

17:10 НБУ установил новый курс — сколько будет стоить доллар 25 февраля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:07 В Украине прогнозируют 5 IPO за 2 года — начнут с "Укрпочты"

17:05 Индексация пенсий в марте — кого из одесситов это не коснется

17:03 Google презентовала стоимость новой ИИ-видеомодели Veo 2

16:56 Трудовой стаж для пенсий — какие периоды украинцам не засчитают

16:52 США предложили резолюцию ООН, которая приравнивает Украину к РФ

17:07 В Украине прогнозируют 5 IPO за 2 года — начнут с "Укрпочты"

06:40 Как заработать на цветных металлах — цены на латунь в феврале

05:44 Три года большой войны — сколько территорий Украины оккупировано

05:18 Три года войны — какой вклад сделал Львов в поддержку Украины

04:13 Триллионы на войну — куда Кремль мог бы потратить деньги

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:51 Сколько финансовой помощи дали Украине с начала большой войны

23 февраля 2025

06:40 Обновленные цены на лом в Украине — где дороже принимают алюминий

22 февраля 2025

06:59 Главные финансовые ошибки, которые допускают 90% людей

06:52 Писатель в политике — кто такой кандидат в канцлеры Габек

06:40 Где дорого принимают металл — цены на медь в феврале

Text

16:29 Пресс-конференция Зеленского с мировыми лидерами — прямой эфир

Text

13:08 Зеленский озвучил первое условие мира — эфир День.LIVE

Text

08:00 Заявление Зеленского к годовщине вторжения — эфир Ранок.LIVE

23 февраля 2025
Text

21:04 В Германии идет подсчет голосов — прямая трансляция

Text

16:39 Форум "Украина. Год 2025" — эфир пресс-конференции Зеленского

22 февраля 2025
Text

22:11 Трамп выступает с речью на CPAC — прямая трансляция

21 февраля 2025
Text

18:10 Зеленский срочно позвонил Дуде — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В США назвали условия встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Макрон высказался о войне и сделка по минералам — эфир Ранок.LIVE

20 февраля 2025
Text

22:47 Скороход сказала, что обязательно предшествует выборам в Украине