Пресконференція Зеленського зі світовими лідерами — прямий ефір

У Києві з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії у понеділок, 24 лютого, перебувають низка іноземних лідерів. Після зустрічі з ними Президент України Володимир Зеленський проводить пресконференцію.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Візит лідерів до Києва

У Києві Зеленський проводить пресконференцію разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та іншими світовими лідерами. Захід присвячений третій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

До столиці також прибули інші світові лідери для підтвердження підтримки України у її боротьбі за незалежність.

Під час пресконференції обговорюватимуть питання подальшої співпраці між Україною та ЄС, а також шляхи посилення міжнародної підтримки у протистоянні російській агресії.

Нагадаємо, до Києва сьогодні приїхав експрем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.

На його думку, резидент США Дональд Трамп вірить російським наративам щодо війни в Україні.

А чинний прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що його країна готова відправити війська в Україну.