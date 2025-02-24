Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Пресконференція Зеленського зі світовими лідерами — прямий ефір arrow
Пресконференція Зеленського зі світовими лідерами — прямий ефір

Пресконференція Зеленського зі світовими лідерами — прямий ефір

24 лютого 2025 р. 16:29

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

16:29 Пресконференція Зеленського зі світовими лідерами — прямий ефір

Text

13:08 Зеленський озвучив першу умову миру — ефір День.LIVE

Text

08:00 Заява Зеленського до роковин вторгнення — ефір Ранок.LIVE

23 лютого 2025
Text

21:04 У Німеччині триває підрахунок голосів — пряма трансляція

Text

16:39 Форум "Україна. Рік 2025" — ефір пресконференції Зеленського

22 лютого 2025
Text

22:11 Трамп виступає з промовою на CPAC — пряма трансляція

21 лютого 2025
Text

18:10 Зеленський терміново подзвонив Дуді — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У США назвали умови зустрічі Трампа та Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Заява Макрона про війну та угода щодо копалини — ефір Ранок.LIVE

20 лютого 2025
Text

22:47 Скороход пояснила, що обов'язково передує виборам в Україні

Text

16:29 Пресконференція Зеленського зі світовими лідерами — прямий ефір

Text

13:08 Зеленський озвучив першу умову миру — ефір День.LIVE

Text

08:00 Заява Зеленського до роковин вторгнення — ефір Ранок.LIVE

23 лютого 2025
Text

21:04 У Німеччині триває підрахунок голосів — пряма трансляція

Text

16:39 Форум "Україна. Рік 2025" — ефір пресконференції Зеленського

22 лютого 2025
Text

22:11 Трамп виступає з промовою на CPAC — пряма трансляція

21 лютого 2025
Text

18:10 Зеленський терміново подзвонив Дуді — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У США назвали умови зустрічі Трампа та Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Заява Макрона про війну та угода щодо копалини — ефір Ранок.LIVE

20 лютого 2025
Text

22:47 Скороход пояснила, що обов'язково передує виборам в Україні

У Києві з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії у понеділок, 24 лютого, перебувають низка іноземних лідерів. Після зустрічі з ними Президент України Володимир Зеленський проводить пресконференцію.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Візит лідерів до Києва

У Києві Зеленський проводить пресконференцію разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та іншими світовими лідерами. Захід присвячений третій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

До столиці також прибули інші світові лідери для підтвердження підтримки України у її боротьбі за незалежність.

Під час пресконференції обговорюватимуть питання подальшої співпраці між Україною та ЄС, а також шляхи посилення міжнародної підтримки у протистоянні російській агресії. 

Нагадаємо, до Києва сьогодні приїхав експрем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.

На його думку, резидент США Дональд Трамп вірить російським наративам щодо війни в Україні. 

А чинний прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що його країна готова відправити війська в Україну. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

16:42 Фінляндія оголосила про надання Україні нового пакету допомоги

Text

16:29 Пресконференція Зеленського зі світовими лідерами — прямий ефір

16:25 Бійка зі стріляниною в Одесі — поліція з'ясовує обставини

16:18 У Києві можуть частково відкрити Південний міст для авто

16:15 Мерц закликав поставити Україну в позицію сили

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:03 Від обміну доларів можна відмовитися — як повернути усі гроші

16:00 Американська розвідка біля одеського узбережжя — де саме

15:49 Миротворці в Україні — Джонсон зробив заяву

15:49 Група компаній DIM та Максим Кріппа узгодили умови угоди

15:45 Обмеження на польському кордоні — без чого не пропустять у 2025

16:42 Фінляндія оголосила про надання Україні нового пакету допомоги

16:25 Бійка зі стріляниною в Одесі — поліція з'ясовує обставини

16:18 У Києві можуть частково відкрити Південний міст для авто

16:15 Мерц закликав поставити Україну в позицію сили

16:03 Від обміну доларів можна відмовитися — як повернути усі гроші

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:00 Американська розвідка біля одеського узбережжя — де саме

15:49 Миротворці в Україні — Джонсон зробив заяву

15:49 Група компаній DIM та Максим Кріппа узгодили умови угоди

15:45 Обмеження на польському кордоні — без чого не пропустять у 2025

15:45 Діденко назвала, де в Україні завтра потепліє до +8 °C

06:40 Як заробити на кольорових металах — ціни на латунь у лютому

05:44 Третій рік великої війни — скільки територій України окупувала РФ

05:18 Три роки війни — який внесок зробив Львів у підтримку України

04:13 Трильйони на війну — куди Кремль міг би витратити гроші

02:51 Скільки фінансової допомоги дали Україні з початку великої війни

23 лютого 2025

06:40 Оновлені ціни на брухт в Україні — де дорожче приймають алюміній

22 лютого 2025

06:59 Головні фінансові помилки, які допускають 90% людей

06:52 Письменник у політиці — хто такий кандидат в канцлери Габек

06:40 Де дорого приймають метал — ціни на мідь у лютому

21 лютого 2025

14:17 Напишіть свою думку про переговори з РФ для видання The Guardian

Text

16:29 Пресконференція Зеленського зі світовими лідерами — прямий ефір

Text

13:08 Зеленський озвучив першу умову миру — ефір День.LIVE

Text

08:00 Заява Зеленського до роковин вторгнення — ефір Ранок.LIVE

23 лютого 2025
Text

21:04 У Німеччині триває підрахунок голосів — пряма трансляція

Text

16:39 Форум "Україна. Рік 2025" — ефір пресконференції Зеленського

22 лютого 2025
Text

22:11 Трамп виступає з промовою на CPAC — пряма трансляція

21 лютого 2025
Text

18:10 Зеленський терміново подзвонив Дуді — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У США назвали умови зустрічі Трампа та Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Заява Макрона про війну та угода щодо копалини — ефір Ранок.LIVE

20 лютого 2025
Text

22:47 Скороход пояснила, що обов'язково передує виборам в Україні