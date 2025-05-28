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Пресс-конференция Зеленского и Мерца в Германии — трансляция

Пресс-конференция Зеленского и Мерца в Германии — трансляция

28 мая 2025 г. 14:15

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В среду, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию на переговоры с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом. После общения с глазу на глаз лидеры стран провели совместную пресс-конференцию для представителей СМИ.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Совместная пресс-конференция Зеленского и Мерца — прямая трансляция

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский обратились к представителям СМИ после переговоров в формате с глазу на глаз.

Во время совместного заявления для прессы лидеры обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, дальнейшую поддержку Украины в войне с Россией, а также будущее европейской безопасности. Зеленский поблагодарил Германию за военную и финансовую помощь. Зато Мерц подчеркнул непоколебимую солидарность с Украиной.

Отметим, что визит Зеленского в Германию происходит в рамках его стремления укрепить поддержку со стороны союзников Украины и усилий, направленных на окончание полномасштабной войны.

"В центре внимания визита будет поддержка Украины со стороны Германии, а также усилия, направленные на прекращение огня", — заявил представитель немецкого правительства.

Отмечается, что это происходит после того, как Мерц объявил в понедельник, что Германия и другие основные союзники сняли ограничения на диапазон вооружений, поставляемых в Украину для борьбы с Россией.

Ранее мы сообщали, что в среду, 28 мая, Зеленский планирует посетить Германию.

Также мы писали, что недавно Фридрих Мерц заявил, что полномасштабная война в Украине не закончится быстро.

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15:25 Путін переможе, якщо України не буде на саміті НАТО, — Зеленський

15:15 Помер народний депутат Сергій Швець

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:11 Мерц заінтригував заявою про Taurus для України

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14:15 Пресс-конференция Зеленского и Мерца в Германии — трансляция

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13:19 Зеленский прибыл в Германию — эфир День.LIVE

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12:45 Зеленский встречается с Мерцем в Германии — трансляция

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08:00 Где могут встретиться Зеленский и Путин — эфир Ранок.LIVE

27 мая
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17:58 Трамп готов снять все ограничения для Украины — эфир Вечір.LIVE