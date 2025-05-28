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Пресконференція Зеленського та Мерца у Німеччині — трансляція

Пресконференція Зеленського та Мерца у Німеччині — трансляція

28 травня 2025 р. 14:15

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У середу, 28 травня, президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини на переговори із канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом. Після спілкування віч-на-віч лідери країн провели спільну пресконференцію для представників ЗМІ.

Про це інформують Новини.LIVE.

Спільна пресконференція Зеленського та Мерца — пряма трансляція

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент України Володимир Зеленський звернулися до представників ЗМІ після переговорів у форматі віч-на-віч.

Під час спільної заяви для преси лідери обговорили ключові питання двосторонньої співпраці, подальшу підтримку України у війні з Росією, а також майбутнє європейської безпеки. Зеленський подякував Німеччині за військову та фінансову допомогу. Натомість Мерц підкреслив непохитну солідарність з Україною.

Зазначимо, що візит Зеленського до Німеччини відбувається у межах його прагнення зміцнити підтримку з боку союзників України та зусиль, спрямованих на закінчення повномасштабної війни.

"У центрі уваги візиту буде підтримка України з боку Німеччини, а також зусилля, спрямовані на припинення вогню", — заявив речник німецького уряду.

Зазначається, що це відбувається після того, як Мерц оголосив у понеділок, що Німеччина та інші основні союзники зняли обмеження на діапазон озброєнь, які постачаються в Україну для боротьби з Росією.

Раніше ми повідомляли, що у середу, 28 травня, Зеленський планує відвідати Німеччину.

Також ми писали, що нещодавно Фрідріх Мерц заявив, що повномасштабна війна в Україні не закінчиться швидко.

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14:28 Навчання по-російськи — кримських школярів вербують до армії

14:08 У столиці РФ намагалися отруїти звірів у зоопарку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:59 Зеленський розкрив чисельність військ РФ на Сумському напрямку

13:53 Ситуація з виїздом за кордон — затори на трасі Одеса-Рені

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