Пресс-атташе Грузии в Украине отреагировал на результаты выборов

Пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава отреагировал на результаты парламентских выборов. По его словам, избиратели впервые столкнулись с методами использования групп для устрашения.

Об этом Бачо Корчилава сказал в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 28 октября.

Парламентские выборы в Грузии

"В Тбилиси "Грузинская мечта" не выиграла ни одного участка, а в 20 км оттуда — у них 94%. Такого не может быть", — подчеркнул Корчилава.

По его словам, избиратели столкнулись с массовым подкупом, использованием административного ресурса на выборах и тому подобное.

"Почему эти выборы должны быть интересными в Украине? Это тот сценарий, которым Россия ведет новый тип войны. Мы, как и грузины, пережили захват территорий: грузины в 90-х, мы в 2014-м. Грузины в 2008-м пережили полномасштабное вторжение, мы его переживаем сейчас. И кто сказал, что в Москве надо особо менять лекала, по которым они делают те или иные вещи?" — отметил он.

Корчилава добавил, что в настоящее время в Грузии оппозиция пытается оставаться в правовом поле власти.

Напомним, на парламентских выборах в Грузии правящая пророссийская партия "Грузинская мечта" получила более 54% голосов после подсчета результатов.

А 28 октября в Тбилиси тысячи человек собрались под зданием парламента, чтобы выразить протест против объявленных результатов парламентских выборов.