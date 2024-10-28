Прес-аташе Грузії в Україні відреагував на результати виборів

Прес-аташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчилава відреагував на результати парламентських виборів. За його словами, виборці вперше зіткнулися з методами використання груп для залякування.

Про це Бачо Корчилава сказав в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 28 жовтня.

Парламентські вибори в Грузії

"У Тбілісі "Грузинська мрія" не виграла жодної дільниці, а за 20 км звідти — у них 94%. Такого не може бути", — наголосив Корчилава.

За його словами, виборці зіткнулися з масовим підкупом, використанням адміністративного ресурсу на виборах тощо.

"Чому ці вибори мають бути цікавими в Україні? Це той сценарій, яким Росія веде новий тип війни. Ми, як і грузини, пережили захоплення територій: грузини в 90-х, ми в 2014-му. Грузини у 2008-му пережили повномасштабне вторгнення, ми його переживаємо зараз. І хто сказав, що в Москві треба особливо міняти лекала, за якими вони роблять ті чи інші речі?" — зазначив він.

Корчилава додав, що наразі в Грузії опозиція намагається залишатися в правовому полі влади.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Грузії правляча проросійська партія "Грузинська мрія" отримала понад 54% голосів після підрахунку результатів.

А 28 жовтня у Тбілісі тисячі людей зібралися під будівлею парламенту, щоб висловити протест проти оголошених результатів парламентських виборів.