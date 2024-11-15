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Работник ТЦК открыл огонь по человеку — эфир Вечір.LIVE

Работник ТЦК открыл огонь по человеку — эфир Вечір.LIVE

15 ноября 2024 г. 17:53

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17:53 Работник ТЦК открыл огонь по человеку — эфир Вечір.LIVE

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13:17 Сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу — ГПСУ

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13:00 Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — эфир День.LIVE

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12:43 В ГПСУ ответили, стало ли больше нарушителей границы

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12:40 В ВСУ ответили, когда военным ждать демобилизации

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11:34 Служба лиц с ВИЧ и туберкулезом — врач объяснила, когда возможно

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09:52 Сколько человек погибли в попытках пересечь границу — ГПСУ

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08:00 Реакция ТЦК на ДТП с военным в Харькове — эфир Ранок.LIVE

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04:30 В 3 ОШБр создали батальон из мобилизованных заключенных

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03:47 Рекрутинг может стать причиной успеха ВСУ — командир 3 ОШБр

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17:53 Работник ТЦК открыл огонь по человеку — эфир Вечір.LIVE

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13:17 Сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу — ГПСУ

Text

13:00 Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — эфир День.LIVE

Text

12:43 В ГПСУ ответили, стало ли больше нарушителей границы

Text

12:40 В ВСУ ответили, когда военным ждать демобилизации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:34 Служба лиц с ВИЧ и туберкулезом — врач объяснила, когда возможно

Text

09:52 Сколько человек погибли в попытках пересечь границу — ГПСУ

Text

08:00 Реакция ТЦК на ДТП с военным в Харькове — эфир Ранок.LIVE

Text

04:30 В 3 ОШБр создали батальон из мобилизованных заключенных

Text

03:47 Рекрутинг может стать причиной успеха ВСУ — командир 3 ОШБр

Сегодня, 15 ноября, в эфире Вечір.LIVE мы обсудим ряд важных вопросов. В частности, стрельбу с участием сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки и реакцию Министерства обороны на этот инцидент.

Посмотреть эфир можно в 17:30 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим следующие темы:

  • правительство обновило критерии бронирования и определения критических предприятий;
  • у ВВК есть указание "сверху" признавать всех пригодными, — Скороход;
  • Минобороны анонсировало проверки учреждений, проводимых ВВК;
  • СБУ в регионах разоблачили депутата и руководителей ТЦК, которые делали липовые справки;
  • в Минобороны объяснили, могут ли мобилизовать с ВИЧ или туберкулезом;
  • как будет проходить реформа МСЭК.

Гости сегодняшнего эфира:

  • член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Украины Анна Скороход;
  • начальница медицинской службы Третьей отдельной штурмовой бригады Виктория Ковач;
  • член комитета по организации госвласти и самоуправления, член украинской делегации в ПАСЕ Лариса Билозир;
  • дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;
  • министр топлива и энергетики Украины (1999, 2005-2006 гг.) Иван Плачков.

Напомним, 15 ноября в соцсетях распространили видео с подписью о том, что сотрудники ТЦК открыли стрельбу по людям.

Впоследствии в Минобороны подтвердили, что на видео работник ТЦК. Там заявили, что изучают информацию об инциденте.

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18:08 В Украине возросло количество ДТП с погибшими — детали от полиции

18:07 Фигурант дела Одесского припортового завода купил элитную яхту

17:57 Жилье в оккупации — можно ли продать недоступную недвижимость

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:48 Работник ТЦК стрелял в мужчину под Киевом — возбуждено дело

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17:53 Работник ТЦК открыл огонь по человеку — эфир Вечір.LIVE

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13:17 Сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу — ГПСУ

Text

13:00 Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — эфир День.LIVE

Text

12:43 В ГПСУ ответили, стало ли больше нарушителей границы

Text

12:40 В ВСУ ответили, когда военным ждать демобилизации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:34 Служба лиц с ВИЧ и туберкулезом — врач объяснила, когда возможно

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09:52 Сколько человек погибли в попытках пересечь границу — ГПСУ

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08:00 Реакция ТЦК на ДТП с военным в Харькове — эфир Ранок.LIVE

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