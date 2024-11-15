Работник ТЦК открыл огонь по человеку — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 15 ноября, в эфире Вечір.LIVE мы обсудим ряд важных вопросов. В частности, стрельбу с участием сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки и реакцию Министерства обороны на этот инцидент.

Посмотреть эфир можно в 17:30 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим следующие темы:

правительство обновило критерии бронирования и определения критических предприятий;

у ВВК есть указание "сверху" признавать всех пригодными, — Скороход;

Минобороны анонсировало проверки учреждений, проводимых ВВК;

СБУ в регионах разоблачили депутата и руководителей ТЦК, которые делали липовые справки;

в Минобороны объяснили, могут ли мобилизовать с ВИЧ или туберкулезом;

как будет проходить реформа МСЭК.

Гости сегодняшнего эфира:

член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Украины Анна Скороход;

начальница медицинской службы Третьей отдельной штурмовой бригады Виктория Ковач;

член комитета по организации госвласти и самоуправления, член украинской делегации в ПАСЕ Лариса Билозир;

дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;

министр топлива и энергетики Украины (1999, 2005-2006 гг.) Иван Плачков.

Напомним, 15 ноября в соцсетях распространили видео с подписью о том, что сотрудники ТЦК открыли стрельбу по людям.

Впоследствии в Минобороны подтвердили, что на видео работник ТЦК. Там заявили, что изучают информацию об инциденте.