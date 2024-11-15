Работник ТЦК открыл огонь по человеку — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 15 ноября, в эфире Вечір.LIVE мы обсудим ряд важных вопросов. В частности, стрельбу с участием сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки и реакцию Министерства обороны на этот инцидент.
Посмотреть эфир можно в 17:30 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим следующие темы:
- правительство обновило критерии бронирования и определения критических предприятий;
- у ВВК есть указание "сверху" признавать всех пригодными, — Скороход;
- Минобороны анонсировало проверки учреждений, проводимых ВВК;
- СБУ в регионах разоблачили депутата и руководителей ТЦК, которые делали липовые справки;
- в Минобороны объяснили, могут ли мобилизовать с ВИЧ или туберкулезом;
- как будет проходить реформа МСЭК.
Гости сегодняшнего эфира:
- член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Украины Анна Скороход;
- начальница медицинской службы Третьей отдельной штурмовой бригады Виктория Ковач;
- член комитета по организации госвласти и самоуправления, член украинской делегации в ПАСЕ Лариса Билозир;
- дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;
- министр топлива и энергетики Украины (1999, 2005-2006 гг.) Иван Плачков.
Напомним, 15 ноября в соцсетях распространили видео с подписью о том, что сотрудники ТЦК открыли стрельбу по людям.
Впоследствии в Минобороны подтвердили, что на видео работник ТЦК. Там заявили, что изучают информацию об инциденте.