Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 15 листопада, в ефірі Вечір.LIVE ми обговоримо низку важливих питань. Зокрема, стрілянину за участі співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки та реакцію Міністерства оборони на цей інцидент.

Подивитися ефір можна о 17:30 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо такі теми:

уряд оновив критерії бронювання та визначення критичних підприємств;

у ВЛК є вказівка "зверху" визнавати всіх придатними, — Скороход;

Міноборони анонсувало перевірки установ, які проводять ВЛК;

СБУ в регіонах викрили депутатку і керівників ТЦК, які робили липові довідки;

у Міноборони пояснили, чи можуть мобілізувати з ВІЛ або туберкульозом;

як відбуватиметься реформа МСЕК.

Гості сьогоднішнього ефіру:

член Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат України Анна Скороход;

начальниця медичної служби Третьої окремої штурмової бригади Вікторія Ковач;

член комітету з організації держвлади та самоврядування, член української делегації в ПАРЄ Лариса Білозір;

дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;

міністр палива та енергетики України (1999, 2005-2006 рр.) Іван Плачков.

Нагадаємо, 15 листопада у соцмережах поширили відео з підписом про те, що співробітники ТЦК відкрили стрілянину по людях.

Згодом у Міноборони підтвердили, що на відео працівник ТЦК. Там заявили, що вивчають інформацію щодо інциденту.