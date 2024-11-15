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Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

15 листопада 2024 р. 17:53

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17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

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13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

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13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

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12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

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12:40 У ЗСУ відповіли, коли військовим чекати демобілізації

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11:34 Служба осіб з ВІЛ та туберкульозом — лікар пояснила, коли можливо

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09:52 Скільки людей загинуло у спробах перетнути кордон — ДПСУ

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08:00 Реакція ТЦК на ДТП з військовим у Харкові — ефір Ранок.LIVE

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04:30 У 3 ОШБр створили батальйон із мобілізованих ув'язанених

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03:47 Рекрутинг може стати причиною успіху ЗСУ — командир 3 ОШБр

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Text

12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

Text

12:40 У ЗСУ відповіли, коли військовим чекати демобілізації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:34 Служба осіб з ВІЛ та туберкульозом — лікар пояснила, коли можливо

Text

09:52 Скільки людей загинуло у спробах перетнути кордон — ДПСУ

Text

08:00 Реакція ТЦК на ДТП з військовим у Харкові — ефір Ранок.LIVE

Text

04:30 У 3 ОШБр створили батальйон із мобілізованих ув'язанених

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03:47 Рекрутинг може стати причиною успіху ЗСУ — командир 3 ОШБр

Сьогодні, 15 листопада, в ефірі Вечір.LIVE ми обговоримо низку важливих питань. Зокрема, стрілянину за участі співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки та реакцію Міністерства оборони на цей інцидент.

Подивитися ефір можна о 17:30 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо такі теми:

  • уряд оновив критерії бронювання та визначення критичних підприємств;
  • у ВЛК є вказівка "зверху" визнавати всіх придатними, — Скороход;
  • Міноборони анонсувало перевірки установ, які проводять ВЛК;
  • СБУ в регіонах викрили депутатку і керівників ТЦК, які робили липові довідки;
  • у Міноборони пояснили, чи можуть мобілізувати з ВІЛ або туберкульозом;
  • як відбуватиметься реформа МСЕК.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • член Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат України Анна Скороход;
  • начальниця медичної служби Третьої окремої штурмової бригади Вікторія Ковач;
  • член комітету з організації держвлади та самоврядування, член української делегації в ПАРЄ Лариса Білозір;
  • дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;
  • міністр палива та енергетики України (1999, 2005-2006 рр.) Іван Плачков.

Нагадаємо, 15 листопада у соцмережах поширили відео з підписом про те, що співробітники ТЦК відкрили стрілянину по людях. 

Згодом у Міноборони підтвердили, що на відео працівник ТЦК. Там заявили, що вивчають інформацію щодо інциденту.

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19:19 Зеленський відреагував на дзвінок Шольца Путіну

18:54 Позбавлення водійських прав за ігнорування повістки — реакція МО

18:53 Український флот поповниться трьома кораблями — що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:44 Шольц провів розмову з Путіним — що він сказав диктатору Росії

18:34 Зеленський вважає, що Трамп допоможе швидше закінчити війну

18:23 Мінкульт за два роки витратив 24 млн грн на книги, але є нюанс

18:08 В Україні зросла кількість ДТП із загиблими — деталі від поліції

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13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

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12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

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