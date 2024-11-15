Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 15 листопада, в ефірі Вечір.LIVE ми обговоримо низку важливих питань. Зокрема, стрілянину за участі співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки та реакцію Міністерства оборони на цей інцидент.
Подивитися ефір можна о 17:30 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо такі теми:
- уряд оновив критерії бронювання та визначення критичних підприємств;
- у ВЛК є вказівка "зверху" визнавати всіх придатними, — Скороход;
- Міноборони анонсувало перевірки установ, які проводять ВЛК;
- СБУ в регіонах викрили депутатку і керівників ТЦК, які робили липові довідки;
- у Міноборони пояснили, чи можуть мобілізувати з ВІЛ або туберкульозом;
- як відбуватиметься реформа МСЕК.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- член Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат України Анна Скороход;
- начальниця медичної служби Третьої окремої штурмової бригади Вікторія Ковач;
- член комітету з організації держвлади та самоврядування, член української делегації в ПАРЄ Лариса Білозір;
- дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;
- міністр палива та енергетики України (1999, 2005-2006 рр.) Іван Плачков.
Нагадаємо, 15 листопада у соцмережах поширили відео з підписом про те, що співробітники ТЦК відкрили стрілянину по людях.
Згодом у Міноборони підтвердили, що на відео працівник ТЦК. Там заявили, що вивчають інформацію щодо інциденту.