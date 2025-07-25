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Позиция Китая о переговорах Украины и РФ — эфир Ранок.LIVE

Позиция Китая о переговорах Украины и РФ — эфир Ранок.LIVE

25 июля 2025 г. 8:00

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19:00 Кто ответственен за коррупцию в КГГА — эфир Київського часу

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Олафом Мерцом. Темой разговора стали системы Patriot и усиление ПВО.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • Заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич;
  • Начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР Денис Швыдкий;
  • начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин;
  • адвокат, Заместитель Председателя комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины Сергей Старенький;
  • доктор экономических наук, председатель Advanter Group Андрей Длигач;
  • кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Станислав Желиховский;
  • народный депутат Украины, "Слуга Народа", заместитель председателя комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко;
  • народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • Китай публично поддержал переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле;
  • Позиция Китая по обмену пленными Украины и РФ;
  • премьер Великобритании заявил, что Путин должен безусловно согласиться на прекращение огня;
  • Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Олафом Мерцом - речь шла об усилении ПВО.

Напомним, нардеп предположил, состоится ли в этом году встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Также мы писали, что 23 июля состоялся обмен военнопленными между Украиной и Россией. Домой вернулись тяжелобольные и тяжелораненые украинские защитники.

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07:01 Без обращений в полицию — как в ПриватБанке возвращают деньги

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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