Позиция Китая о переговорах Украины и РФ — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Олафом Мерцом. Темой разговора стали системы Patriot и усиление ПВО.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- Заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич;
- Начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР Денис Швыдкий;
- начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин;
- адвокат, Заместитель Председателя комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины Сергей Старенький;
- доктор экономических наук, председатель Advanter Group Андрей Длигач;
- кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Станислав Желиховский;
- народный депутат Украины, "Слуга Народа", заместитель председателя комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко;
- народный депутат Украины Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко.
Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:
- Китай публично поддержал переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле;
- Позиция Китая по обмену пленными Украины и РФ;
- премьер Великобритании заявил, что Путин должен безусловно согласиться на прекращение огня;
- Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Олафом Мерцом - речь шла об усилении ПВО.
Напомним, нардеп предположил, состоится ли в этом году встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Также мы писали, что 23 июля состоялся обмен военнопленными между Украиной и Россией. Домой вернулись тяжелобольные и тяжелораненые украинские защитники.