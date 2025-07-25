Позиція Китаю щодо переговорів України та РФ — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з канцлером Олафом Мерцом. Темою розмови стали системи Patriot та посилення ППО.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

Заступник командиру 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич;

Начальник відділення рекрутінгу 28 ОМБР Денис Швидкий;

начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін;

адвокат, Заступник Голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України Сергій Старенький;

доктор економічних наук, голова Advanter Group Андрій Длігач;

кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин Станіслав Желіховський;

народний депутат України, "Слуга Народу", заступник голови комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;

народний депутат України Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Китай публічно підтримав переговори між Україною та Росією в Стамбулі;

Позиція Китаю щодо обміну полоненими України та РФ;

прем'єр Великої Британії заявив, що Путін має безумовно погодитися на припинення вогню;

Володимир Зеленський провів переговори з канцлером Олафом Мерцом — йшлося про посилення ППО.

Нагадаємо, нардеп припустив, чи відбудеться цього року зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Також ми писали, що 23 липня відбувся обмін військовополоненими між Україною та Росією. Додому повернулися важкохворі та тяжкопоранені українські захисники.