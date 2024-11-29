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Визит Сырского на фронт и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Визит Сырского на фронт и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

29 ноября 2024 г. 18:05

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18:05 Визит Сырского на фронт и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

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17:59 Важное заявление Ермака и угрозы Путина — эфир Вечір.LIVE

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16:25 В Украине в 2025 году резко повысятся тарифы, — эксперт

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18:05 Визит Сырского на фронт и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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17:28 Завершение войны — как это видят одесситы

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13:48 Нардеп объяснил, почему ЕС не устраивает развитие бизнеса Украины

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13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

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12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

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08:22 Как долго будут продолжаться отключения света — прогноз эксперта

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08:00 Экстренное обращение президента Зеленского — эфир Ранок.LIVE

28 ноября 2024
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17:59 Важное заявление Ермака и угрозы Путина — эфир Вечір.LIVE

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16:25 В Украине в 2025 году резко повысятся тарифы, — эксперт

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о визите Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фронт. Также обсудим ситуацию со светом и сколько будут продолжаться отключения на выходных.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир

Кроме того, в эфире Вечір.LIVE узнаем о том, почему уменьшатся зарплаты украинцев уже в декабре. Не оставим без внимания и взятие женщин на военный учет.

Гости сегодняшнего эфира

  • Председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Виктория Гриб;
  • соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе;
  • министр экономики Украины (1997 г.), премьер-министр Украины (2005-2006 гг.), министр обороны Украины (2007-2009 гг.) Юрий Ехануров;
  • заслуженный врач Украины, доктор медицинских и философских наук, профессор, политический и общественный деятель Ольга Богомолец;
  • политолог Владимир Фесенко;
  • основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил подразделения и части украинских военных в Донецкой области. Главной целью визита стало непосредственное общение с командирами и решение проблемных вопросов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Ответственные лица должны ежедневно отчитываться перед общественностью о ситуации со светом.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:22 Как долго будут продолжаться отключения света — прогноз эксперта

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