Визит Сырского на фронт и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о визите Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фронт. Также обсудим ситуацию со светом и сколько будут продолжаться отключения на выходных.

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О чем эфир

Кроме того, в эфире Вечір.LIVE узнаем о том, почему уменьшатся зарплаты украинцев уже в декабре. Не оставим без внимания и взятие женщин на военный учет.

Гости сегодняшнего эфира

Председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Виктория Гриб;

соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе;

министр экономики Украины (1997 г.), премьер-министр Украины (2005-2006 гг.), министр обороны Украины (2007-2009 гг.) Юрий Ехануров;

заслуженный врач Украины, доктор медицинских и философских наук, профессор, политический и общественный деятель Ольга Богомолец;

политолог Владимир Фесенко;

основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил подразделения и части украинских военных в Донецкой области. Главной целью визита стало непосредственное общение с командирами и решение проблемных вопросов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Ответственные лица должны ежедневно отчитываться перед общественностью о ситуации со светом.