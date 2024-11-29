Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про візит Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на фронт. Також обговоримо ситуацію зі світлом та скільки триватимуть відключення на вихідних.

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Про що ефір

Крім того, в ефірі Вечір.LIVE дізнаємося про те, чому зменшаться зарплати українців вже у грудні. Не залишимо без уваги і взяття жінок на військовий облік.

Гості сьогоднішнього ефіру

Голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;

співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе;

міністр економіки України (1997 р.), прем’єр-міністр України (2005-2006 рр.), міністр оборони України (2007-2009 рр.) Юрій Єхануров;

заслужена лікарка України, докторка медичних та філософських наук, професорка, політична та громадська діячка Ольга Богомолець;

політолог Володимир Фесенко;

засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав підрозділи та частини українських військових на Донеччині. Головною метою візиту стало безпосереднє спілкування із командирами та розв'язання проблемних питань.

А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергосистемі України залишається складною. Відповідальні особи мають щодня звітувати перед громадськістю щодо ситуації зі світлом.