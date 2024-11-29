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Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

29 листопада 2024 р. 18:05

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18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

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18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

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17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

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Text

08:22 Як довго будуть тривати відключення світла — прогноз експерта

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08:00 Екстрене звернення президента Зеленського — ефір Ранок.LIVE

28 листопада 2024
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21:22 Нардеп пояснив, яких змін потребує документ про бронювання

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Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про візит Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на фронт. Також обговоримо ситуацію зі світлом та скільки триватимуть відключення на вихідних.

Подивитися ефір можна за посиланням

Про що ефір

Крім того, в ефірі Вечір.LIVE дізнаємося про те, чому зменшаться зарплати українців вже у грудні. Не залишимо без уваги і взяття жінок на військовий облік.

Гості сьогоднішнього ефіру

  • Голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;
  • співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Антон Кучухідзе;
  • міністр економіки України (1997 р.), прем’єр-міністр України (2005-2006 рр.), міністр оборони України (2007-2009 рр.) Юрій Єхануров;
  • заслужена лікарка України, докторка медичних та філософських наук, професорка, політична та громадська діячка Ольга Богомолець;
  • політолог Володимир Фесенко;
  • засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав підрозділи та частини українських військових на Донеччині. Головною метою візиту стало безпосереднє спілкування із командирами та розв'язання проблемних питань.

А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергосистемі України залишається складною. Відповідальні особи мають щодня звітувати перед громадськістю щодо ситуації зі світлом.

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18:26 Торгували гуманітаркою — у Миколаєві затримали волонтерів

18:03 Попереду аномалії — якою буде погода на різдвяно-новорічні свята

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:59 Українці більше платитимуть за сигарети — які скоро будуть ціни

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