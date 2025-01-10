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Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

10 января 2025 г. 17:57

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17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

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17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

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13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

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12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

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12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

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10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

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Сегодня в эфире Вечір.LIVE вместе с приглашенными гостями речь пойдет о ряде важных и актуальных вопросов. В частности, о встрече Трампа и Путина и проблеме СЗЧ в Украине.

Посмотреть эфир можно в 18:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в Вечір.LIVE обсуждают такие темы:

  • Кабмин упростил бронирование газовиков: что изменилось;
  • Более 7000 военных вернулись в ВСУ после СЗЧ, из них 4000 уже зачислены в воинские части, — ГБР;
  • Франция и Британия согласовали долгосрочную поддержку Украины и гарантии безопасности;
  • Трамп готовит встречу с Путиным;
  • Совместная операция СБУ и ВМС: в России "Нептуном" поражен склад хранения дронов-разведчиков;

Гости сегодняшнего эфира:

  • народный депутат, "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;
  • народный депутат, "Слуга народа" Георгий Мазурашу;
  • полковник, военный эксперт Сергей Грабский;
  • народный депутат "Батькивщина", первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк.

Напомним, парламент продлил срок действия закона о добровольном возвращении в воинскую часть после первого самовольного оставления. Это можно сделать до 1 февраля этого года.

Также мы сообщали, что российский диктатор Владимир Путин заявил о желании встретиться с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. США должны организовать их переговоры по окончанию войны в Украине.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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