Повернення з СЗЧ та зустріч Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE разом із запрошеними гостями йтиметься про низку важливих і актуальних питань. Зокрема, про зустріч Трампа і Путіна та проблему СЗЧ в Україні.

Подивитися ефір можна о 18:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в Вечір.LIVE обговорюють такі теми:

Кабмін спростив бронювання газовиків: що змінилося;

Понад 7000 військових повернулися до ЗСУ після СЗЧ, з них 4000 вже зараховані до військових частин, — ДБР;

Франція та Британія узгодили довгострокову підтримку України та гарантії безпеки;

Трамп готує зустріч із Путіним;

Спільна операція СБУ та ВМС: у Росії "Нептуном" уражено склад зберігання дронів-розвідників.

Гості сьогоднішнього ефіру:

народний депутат, "Европейська Солідарність" Олексій Гончаренко;

народний депутат, "Слуга народу" Георгій Мазурашу;

полковник, військовий експерт Сергій Грабський;

народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

Нагадаємо, парламент подовжив термін дії закону про добровільне повернення у військову частину після першого самовільного залишення. Це можна зробити до 1 лютого цього року.

Також ми повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін заявив про бажання зустрітися з новообораним президентом США Дональдом Трампом. США мають організувати їх перемовини щодо закінчення війни в Україні.