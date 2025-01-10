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Повернення з СЗЧ та зустріч Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Повернення з СЗЧ та зустріч Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

10 січня 2025 р. 17:57

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17:57 Повернення з СЗЧ та зустріч Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

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17:57 Повернення з СЗЧ та зустріч Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

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13:19 Умєров зробив екстрену заяву про війну — ефір День.LIVE

Text

12:43 Під постійними обстрілами — як живе прифронтовий Золочів

Text

12:17 Нардеп пояснив, чи скасують воєнний стан одразу після "перемир'я"

Text

10:58 Юрчишин назвав зарплати, які отримують народні депутати

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Text

08:00 Чим завершився Рамштайн для України, — ефір Ранок.LIVE

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03:44 Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

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Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE разом із запрошеними гостями йтиметься про низку важливих і актуальних питань. Зокрема, про зустріч Трампа і Путіна та проблему СЗЧ в Україні.

Подивитися ефір можна о 18:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в Вечір.LIVE обговорюють такі теми:

  • Кабмін спростив бронювання газовиків: що змінилося;
  • Понад 7000 військових повернулися до ЗСУ після СЗЧ, з них 4000 вже зараховані до військових частин, — ДБР;
  • Франція та Британія узгодили довгострокову підтримку України та гарантії безпеки;
  • Трамп готує зустріч із Путіним;
  • Спільна операція СБУ та ВМС: у Росії "Нептуном" уражено склад зберігання дронів-розвідників.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • народний депутат, "Европейська Солідарність" Олексій Гончаренко;
  • народний депутат, "Слуга народу" Георгій Мазурашу;
  • полковник, військовий експерт Сергій Грабський;
  • народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

Нагадаємо, парламент подовжив термін дії закону про добровільне повернення у військову частину після першого самовільного залишення. Це можна зробити до 1 лютого цього року.

Також ми повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін заявив про бажання зустрітися з новообораним президентом США Дональдом Трампом. США мають організувати їх перемовини щодо закінчення війни в Україні.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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