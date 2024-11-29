Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE arrow
Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

29 ноября 2024 г. 13:01

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

Text

12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

Text

08:22 Как долго будут продолжаться отключения света — прогноз эксперта

Text

08:00 Экстренное обращение президента Зеленского — эфир Ранок.LIVE

28 ноября 2024
Text

21:22 Нардеп объяснил, какие изменения требует документ о бронировании

Text

17:59 Важное заявление Ермака и угрозы Путина — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 В Украине в 2025 году резко повысятся тарифы, — эксперт

Text

15:01 Атака на Украину – по сколько часов в сутки будут выключать свет

Text

13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Массированные обстрелы Украины и позиция НАТО — эфир День.LIVE

Text

13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

Text

12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

Text

08:22 Как долго будут продолжаться отключения света — прогноз эксперта

Text

08:00 Экстренное обращение президента Зеленского — эфир Ранок.LIVE

28 ноября 2024
Text

21:22 Нардеп объяснил, какие изменения требует документ о бронировании

Text

17:59 Важное заявление Ермака и угрозы Путина — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 В Украине в 2025 году резко повысятся тарифы, — эксперт

Text

15:01 Атака на Украину – по сколько часов в сутки будут выключать свет

Text

13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Массированные обстрелы Украины и позиция НАТО — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о мощных взрывах в Крыму, предположительно, под удар попал российский зенитный ракетный комплекс С-400. Также обсудим заявления российского президента Владимира Путина касаемо мирных переговоров с Украиной.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир

Кроме того, в эфире День.LIVE узнаем когда и при каких условиях состоится второй Саммит мира. Не оставим без внимания изменения, ожидающие украинцев с 1 декабря.

Гости сегодняшнего эфира

  • кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
  • заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука;
  • вице-президент молдовской партии "CUB", экс-председатель разведки МО Республики Юрий Бричаг;
  • военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев;
  • историк, юрист, методист Украинского института развития образования Сергей Берендеев;
  • военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Ранее мы сообщали, что Украина готова организовать второй саммит мира, основой которого станет согласованная с партнерами мирная рамка. Это может произойти в ближайшее время.

Также мы писали, что в Крыму под удар попал российский зенитный ракетный комплекс С-400. На временно оккупированном полуострове раздавались мощные взрывы.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:10 Генштаб подтвердил поражение нефтебазы РФ и ЗРК "Бук-М3"

13:02 Бійці ДПСУ знищили танки та іншу техніку ворога — відео

Text

13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

13:00 Финансовая помощь ВПЛ — кто может потерять выплаты с 1 декабря

Text

12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:41 Падение беспилотника на больницу в Киеве — фоторепортаж

12:39 Более 500 млн на содержание одесского электротранспорта — детали

12:38 BBC идентифицировала более 80 тыс. погибших в Украине солдатов РФ

12:37 NASA оживило Вояджер-1 — зонд работает на рекордном расстоянии

12:24 Женщин будут принимать на учет военнообязанных — условия

13:10 Генштаб подтвердил поражение нефтебазы РФ и ЗРК "Бук-М3"

13:02 Бійці ДПСУ знищили танки та іншу техніку ворога — відео

13:00 Финансовая помощь ВПЛ — кто может потерять выплаты с 1 декабря

12:41 Падение беспилотника на больницу в Киеве — фоторепортаж

12:39 Более 500 млн на содержание одесского электротранспорта — детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:38 BBC идентифицировала более 80 тыс. погибших в Украине солдатов РФ

12:37 NASA оживило Вояджер-1 — зонд работает на рекордном расстоянии

12:24 Женщин будут принимать на учет военнообязанных — условия

12:18 Президент Литвы поддержал протестующих в Грузии

12:07 Ночь, которую не забыть — пострадавшие после обстрела Одесчины

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

28 ноября 2024
Эксклюзив

18:33 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

06:05 В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

Text

13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

Text

12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

Text

08:22 Как долго будут продолжаться отключения света — прогноз эксперта

Text

08:00 Экстренное обращение президента Зеленского — эфир Ранок.LIVE

28 ноября 2024
Text

21:22 Нардеп объяснил, какие изменения требует документ о бронировании

Text

17:59 Важное заявление Ермака и угрозы Путина — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 В Украине в 2025 году резко повысятся тарифы, — эксперт

Text

15:01 Атака на Украину – по сколько часов в сутки будут выключать свет

Text

13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Массированные обстрелы Украины и позиция НАТО — эфир День.LIVE