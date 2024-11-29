Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим о мощных взрывах в Крыму, предположительно, под удар попал российский зенитный ракетный комплекс С-400. Также обсудим заявления российского президента Владимира Путина касаемо мирных переговоров с Украиной.

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О чем эфир

Кроме того, в эфире День.LIVE узнаем когда и при каких условиях состоится второй Саммит мира. Не оставим без внимания изменения, ожидающие украинцев с 1 декабря.

Гости сегодняшнего эфира

кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;

заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука;

вице-президент молдовской партии "CUB", экс-председатель разведки МО Республики Юрий Бричаг;

военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев;

историк, юрист, методист Украинского института развития образования Сергей Берендеев;

военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Ранее мы сообщали, что Украина готова организовать второй саммит мира, основой которого станет согласованная с партнерами мирная рамка. Это может произойти в ближайшее время.

Также мы писали, что в Крыму под удар попал российский зенитный ракетный комплекс С-400. На временно оккупированном полуострове раздавались мощные взрывы.