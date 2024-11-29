Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про потужні вибухи у Криму — ймовірно, під удар потрапив російський зенітний ракетний комплекс С-400. Також обговоримо заяви російського президента Володимира Путіна щодо мирних переговорів з Україною.

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Про що ефір

Крім того, в ефірі День.LIVE дізнаємося, коли і за яких умов відбудеться другий Саміт миру. Не залишимо без у ваги зміни, які чекають на українців з 1 грудня.

Гості сьогоднішнього ефіру

кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;

заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб в 2016-2019 роках Георгій Тука;

віцепрезидент молдовської партії "CUB", ексголова розвідки МО Республіки Юрій Брічаг;

військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов;

історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти Сергій Берендєєв;

військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

Раніше ми повідомляли, що Україна готова організувати другий Саміт миру, основою якого стане узгоджена з партнерами мирна рамка. Це може статися найближчим часом.

Також ми писали, що у Криму під удар потрапив російський зенітний ракетний комплекс С-400. На тимчасово окупованому півострові лунали потужні вибухи.