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Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

29 листопада 2024 р. 13:01

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13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

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15:01 Атака на Україну — по скільки годин на добу вимикатимуть світло

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13:34 Нагорняк сказав, скільки днів на відновлення енергосистеми

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13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

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13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Text

08:22 Як довго будуть тривати відключення світла — прогноз експерта

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08:00 Екстрене звернення президента Зеленського — ефір Ранок.LIVE

28 листопада 2024
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21:22 Нардеп пояснив, яких змін потребує документ про бронювання

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17:59 Важлива заява Єрмака та погрози Путіна — ефір Вечір.LIVE

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16:25 В Україні у 2025 році різко підвищаться тарифи, — експерт

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15:01 Атака на Україну — по скільки годин на добу вимикатимуть світло

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13:34 Нагорняк сказав, скільки днів на відновлення енергосистеми

Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про потужні вибухи у Криму  ймовірно, під удар потрапив російський зенітний ракетний комплекс С-400. Також обговоримо заяви російського президента Володимира Путіна щодо мирних переговорів з Україною.

Подивитися ефір можна за посиланням

Про що ефір

Крім того, в ефірі День.LIVE дізнаємося, коли і за яких умов відбудеться другий Саміт миру. Не залишимо без у ваги зміни, які чекають на українців з 1 грудня.

Гості сьогоднішнього ефіру

  • кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
  • заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб в 2016-2019 роках Георгій Тука;
  • віцепрезидент молдовської партії "CUB", ексголова розвідки МО Республіки Юрій Брічаг;
  • військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов;
  • історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти Сергій Берендєєв;
  • військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

Раніше ми повідомляли, що Україна готова організувати другий Саміт миру, основою якого стане узгоджена з партнерами мирна рамка. Це може статися найближчим часом.

Також ми писали, що у Криму під удар потрапив російський зенітний ракетний комплекс С-400. На тимчасово окупованому півострові лунали потужні вибухи.

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13:42 Буданов відреагував на чутки про своє звільнення — що сказав

13:37 Зеленський зідзвонився з Шольцом — обговорили розмову з Путіним

13:36 Синоптики попередили про мокру і холодну погоду на Львівщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:22 Українці отримуватимуть менші зарплати – що зміниться в грудні

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