Усиление военного учета и выборы в Грузии — эфир Ранок.LIVE

Гости эфира Ранок.LIVE во вторник, 29 октября, обсудят проект госбюджета 2025 года, усиление военного учета, а также выборы в Грузии. Кроме того, ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус обсудят и другие важные общественно-политические темы.

Эфир Ранок.LIVE начнется в 8:00, который можно посмотреть на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 29 октября

Приглашенные гости:

Тарас Боровский, военный юрист

Игорь Гарбарук, международный эксперт, экономист

Виктор Бобиренко, эксперт "Бюро анализа и политики"

Виталий Кулик, футуролог

Ирина Констанкевич, нардеп от депутатской группы "За будущее"

Алексей Гончаренко, нардеп от фракции "Европейская солидарность"

Виталий Бала, политтехнолог

Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины

Георгий Тука, заместитель министра по вопросам ВТО и ВПЛ в 2016-2019 гг.

Напомним, в столице Грузии начались масштабные акции протеста из-за результатов выборов.

Вскоре туда прибыл и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого митингующие встретили свистом.