Усиление военного учета и выборы в Грузии — эфир Ранок.LIVE

Гости эфира Ранок.LIVE во вторник, 29 октября, обсудят проект госбюджета 2025 года, усиление военного учета, а также выборы в Грузии. Кроме того, ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус обсудят и другие важные общественно-политические темы.
Эфир Ранок.LIVE начнется в 8:00, который можно посмотреть на YouTube-канале Новини.LIVE.
Эфир Ранок.LIVE 29 октября
Приглашенные гости:
- Тарас Боровский, военный юрист
- Игорь Гарбарук, международный эксперт, экономист
- Виктор Бобиренко, эксперт "Бюро анализа и политики"
- Виталий Кулик, футуролог
- Ирина Констанкевич, нардеп от депутатской группы "За будущее"
- Алексей Гончаренко, нардеп от фракции "Европейская солидарность"
- Виталий Бала, политтехнолог
- Владимир Пилипенко, заслуженный юрист Украины
- Георгий Тука, заместитель министра по вопросам ВТО и ВПЛ в 2016-2019 гг.
Напомним, в столице Грузии начались масштабные акции протеста из-за результатов выборов.
Вскоре туда прибыл и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого митингующие встретили свистом.