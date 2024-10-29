Посилення військового обліку та вибори в Грузії — ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру Ранок.LIVE у вівторок, 29 жовтня, обговорять проєкт держбюджету 2025 року, посилення військового обліку, а також вибори в Грузії. Крім того, ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус обговорять й інші важливі суспільно-політичні теми.

Ефір Ранок.LIVE розпочнеться о 8:00, який можна переглянути на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 29 жовтня

Запрошені гості:

Тарас Боровський, військовий юрист

Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, економіст

Віктор Бобиренко, експерт "Бюро аналізу і політики"

Віталій Кулик, футуролог

Ірина Констанкевич, нардепка від депутатської групи "За майбутнє"

Олексій Гончаренко, нардеп від фракції "Європейська Солідарність"

Віталій Бала, політтехнолог

Володимир Пилипенко, заслужений юрист України

Георгій Тука, заступник міністра з питань ТОТ і ВПО у 2016-2019 рр.

Нагадаємо, у столиці Грузії розпочалися масштабні акції протесту через результати виборів.

Згодом туди прибув й прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого мітингувальники зустріли свистом.