Посилення військового обліку та вибори в Грузії — ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру Ранок.LIVE у вівторок, 29 жовтня, обговорять проєкт держбюджету 2025 року, посилення військового обліку, а також вибори в Грузії. Крім того, ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус обговорять й інші важливі суспільно-політичні теми.
Ефір Ранок.LIVE розпочнеться о 8:00, який можна переглянути на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Ефір Ранок.LIVE 29 жовтня
Запрошені гості:
- Тарас Боровський, військовий юрист
- Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, економіст
- Віктор Бобиренко, експерт "Бюро аналізу і політики"
- Віталій Кулик, футуролог
- Ірина Констанкевич, нардепка від депутатської групи "За майбутнє"
- Олексій Гончаренко, нардеп від фракції "Європейська Солідарність"
- Віталій Бала, політтехнолог
- Володимир Пилипенко, заслужений юрист України
- Георгій Тука, заступник міністра з питань ТОТ і ВПО у 2016-2019 рр.
Нагадаємо, у столиці Грузії розпочалися масштабні акції протесту через результати виборів.
Згодом туди прибув й прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого мітингувальники зустріли свистом.