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Посилення військового обліку та вибори в Грузії — ефір Ранок.LIVE

Посилення військового обліку та вибори в Грузії — ефір Ранок.LIVE

29 жовтня 2024 р. 08:00

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08:00 Посилення військового обліку та вибори в Грузії — ефір Ранок.LIVE

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17:50 Зеленський про Саміт миру та події в Грузії — ефір Вечір.LIVE

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08:00 Посилення військового обліку та вибори в Грузії — ефір Ранок.LIVE

28 жовтня 2024
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21:57 Саакашвілі не має впливу на вибори в Грузії — експерт

Text

21:52 Прес-аташе Грузії в Україні відреагував на результати виборів

Text

20:00 Удар по Харкову та інтерв'ю Зеленського — головні події дня

Text

18:48 Депутат пояснив, чому прокурори та судді беруть хабарі

Text

18:21 Нардеп відповів, як просувається зведення захисту енергооб'єктів

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Text

17:50 Зеленський про Саміт миру та події в Грузії — ефір Вечір.LIVE

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17:00 Речник Запорізької ОВА розповів, як розбудовується лінія оборони

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16:45 Держпрограма на встановлення електростанції — деталі від нардепа

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Гості ефіру Ранок.LIVE у вівторок, 29 жовтня, обговорять проєкт держбюджету 2025 року, посилення військового обліку, а також вибори в Грузії. Крім того, ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус обговорять й інші важливі суспільно-політичні теми. 

Ефір Ранок.LIVE розпочнеться о 8:00, який можна переглянути на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 29 жовтня

Запрошені гості: 

  • Тарас Боровський, військовий юрист
  • Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, економіст
  • Віктор Бобиренко, експерт "Бюро аналізу і політики" 
  • Віталій Кулик, футуролог 
  • Ірина Констанкевич, нардепка від депутатської групи "За майбутнє"
  • Олексій Гончаренко, нардеп від фракції "Європейська Солідарність"
  • Віталій Бала, політтехнолог
  • Володимир Пилипенко, заслужений юрист України
  • Георгій Тука, заступник міністра з питань ТОТ і ВПО у 2016-2019 рр.

Нагадаємо, у столиці Грузії розпочалися масштабні акції протесту через результати виборів. 

Згодом туди прибув й прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого мітингувальники зустріли свистом. 

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07:25 На Харківщині чоловік публічно хвалив окупантів — що вирішив суд

07:05 Скільки коштують долар, євро та злотий сьогодні — нові дані НБУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Посилення військового обліку та вибори в Грузії — ефір Ранок.LIVE

28 жовтня 2024
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