Попенко назвал, сколько времени нужно на восстановление энергии

Восстановление энергосистемы в результате вчерашней атаки может занять 3-4 дня, однако отключения света могут продолжаться до конца недели. Причинами длительных отключений являются повреждения объектов, которые обеспечивают пиковое потребление.

Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 18 ноября.

Ситуация с энергетикой в Украине

Попенко заявил, что в результате последних обстрелов электроэнергию на восстановление понадобится около 3-4 дней, однако отключения света могут продолжаться до конца недели.

"Нам нужно несколько дней, возможно, 3-4 дня для того, чтобы полностью восстановить работу энергосистемы. При этом отключения света могут оставаться до конца недели. Неизвестно, какая будет ситуация с электроэнергией, но она очень дорогая", — отметил председатель Союза потребителей коммунальных услуг.

Он пояснил, что в ЕС электроэнергия в пять раз дороже, чем в Украине. Именно поэтому импорт создает убытки для украинских энергокомпаний. Следовательно, важно восстановить собственную генерацию.

Попенко добавил, что особенно от российского обстрела пострадали объекты, которые обеспечивают пиковое потребление утром и вечером.

"Это может продлить отключение света на следующую неделю", — подчеркнул чиновник.

Напомним, член комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк заявил, что больше всего пострадали энергосистемы в Одессе, Одесской области, Львовщине, Ровенщине и Волыни, где зафиксированы частичные поражения.

Ранее мы писали, что во время массированной атаки 17 ноября Россия обстреляла теплоэлектростанцию ДТЭК. В компании заявили о серьезных повреждениях оборудования.