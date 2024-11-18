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Попенко назвав, скільки часу потрібно на відновлення енергії

Попенко назвав, скільки часу потрібно на відновлення енергії

18 листопада 2024 р. 12:20

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12:20 Попенко назвав, скільки часу потрібно на відновлення енергії

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11:22 Рябцев спрогнозував, коли в Києві скасують відключення світла

Text

11:12 Речник ОВА сказав, що вчора врятувало Запоріжжя від руйнувань

Text

10:48 Речник ДСНС повідомив про ситуацію у Сумах після удару балістикою

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08:10 Кухарчук прокоментував вплив дозволу Україні бити по РФ

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Відновлення енергосистеми внаслідок вчорашньої атаки може зайняти 3-4 дні, проте відключення світла можуть тривати до кінця тижня. Причинами тривалих відключень є пошкодження об'єктів, які забезпечують пікове споживання.

Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 18 листопада.

Ситуація з енергетикою в Україні

Попенко заявив, що внаслідок останніх обстрілів електроенергію на відновлення знадобиться близько 3-4 днів, проте відключення світла можуть тривати до кінця тижня.

"Нам потрібно декілька днів, можливо, 3-4 дні для того, аби повністю відновити роботу енергосистеми. При цьому відключення світла можуть залишатися до кінця тижня. Невідомо, яка буде ситуація з електроенергією, але вона дуже дорога", — зазначив голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Він пояснив, що у ЄС електроенергія впʼятеро дорожче, ніж в Україні. Саме тому імпорт створює збитки для українських енергокомпаній. Отже, важливо відновити власну генерацію. 

Попенко додав, що особливо від російського обстрілу постраждали об’єкти, які забезпечують пікове споживання вранці й увечері.

"Це може подовжити відключення світла на наступний тиждень", — підкреслив посадовець.

Нагадаємо, член комітету ВР з питань енергетики й ЖКГ Сергій Нагорняк заявив, що найбільше постраждали енергосистеми в Одесі, Одеській області, Львівщині, Рівненщині та Волині, де зафіксовані часткові ураження.

Раніше ми писали, що під час масованої атаки 17 листопада Росія обстріляла теплоелектростанції ДТЕК. У компанії заявили про серйозні пошкодження обладнання.

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13:13 Російський удар по Одесі — багато загиблих і поранених

13:07 Жінка пропонувала прикордонникам 3000 дол. за виїзд родича

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:06 Агропросперіс Банк визнано найкращим на конкурсі "Банк Року-2024"

12:54 У Кремлі відреагували на дозвіл США бити по території РФ

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11:12 Речник ОВА сказав, що вчора врятувало Запоріжжя від руйнувань

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10:48 Речник ДСНС повідомив про ситуацію у Сумах після удару балістикою

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