Попенко назвав, скільки часу потрібно на відновлення енергії

Відновлення енергосистеми внаслідок вчорашньої атаки може зайняти 3-4 дні, проте відключення світла можуть тривати до кінця тижня. Причинами тривалих відключень є пошкодження об'єктів, які забезпечують пікове споживання.

Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 18 листопада.

Ситуація з енергетикою в Україні

Попенко заявив, що внаслідок останніх обстрілів електроенергію на відновлення знадобиться близько 3-4 днів, проте відключення світла можуть тривати до кінця тижня.

"Нам потрібно декілька днів, можливо, 3-4 дні для того, аби повністю відновити роботу енергосистеми. При цьому відключення світла можуть залишатися до кінця тижня. Невідомо, яка буде ситуація з електроенергією, але вона дуже дорога", — зазначив голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Він пояснив, що у ЄС електроенергія впʼятеро дорожче, ніж в Україні. Саме тому імпорт створює збитки для українських енергокомпаній. Отже, важливо відновити власну генерацію.

Попенко додав, що особливо від російського обстрілу постраждали об’єкти, які забезпечують пікове споживання вранці й увечері.

"Це може подовжити відключення світла на наступний тиждень", — підкреслив посадовець.

Нагадаємо, член комітету ВР з питань енергетики й ЖКГ Сергій Нагорняк заявив, що найбільше постраждали енергосистеми в Одесі, Одеській області, Львівщині, Рівненщині та Волині, де зафіксовані часткові ураження.

Раніше ми писали, що під час масованої атаки 17 листопада Росія обстріляла теплоелектростанції ДТЕК. У компанії заявили про серйозні пошкодження обладнання.