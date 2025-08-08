Ошибка на Курщине и встреча с ЕС в Черновцах — эфир Ранок.LIVE

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал ошибку во время операции в Курской области РФ. Между тем глава МИД Украины Андрей Сибига анонсировал консультации в Черновцах, куда должны приехать лидеры ЕС.
Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 8 августа.
Гости эфира Ранок.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- заместитель директора Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко;
- генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;
- экономист, финансист Александр Савченко;
- исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов;
- политолог Петр Олещук;
- народный депутат "Батькивщина", Первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок;
- политтехнолог Олег Постернак;
- первый заместитель секретаря СНБО Степан Гавриш (2008-2011 годы);
- народный депутат "Слуга Народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал ошибку, которая позволила врагу обойти оборону на Курщине;
- Сибига анонсировал новый раунд консультаций в Черновцах, куда обещают приехать лидеры Польши, Литвы, Румынии и Молдовы;
- Индийские нефтеперерабатывающие компании массово приостанавливают закупки российской нефти из-за недавно принятых пошлин Трампа.
Напомним, что Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о дедлайне для Путина, сказал, что действие этого срока будет зависеть от диктатора.
Ранее Трамп ответил, должен ли Путин сначала встретиться с Зеленским перед встречей с ним.