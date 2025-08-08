Видео
Ошибка на Курщине и встреча с ЕС в Черновцах — эфир Ранок.LIVE

Ошибка на Курщине и встреча с ЕС в Черновцах — эфир Ранок.LIVE

8 августа 2025 г. 8:00

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал ошибку во время операции в Курской области РФ. Между тем глава МИД Украины Андрей Сибига анонсировал консультации в Черновцах, куда должны приехать лидеры ЕС.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 8 августа.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • заместитель директора Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко;
  • генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;
  • экономист, финансист Александр Савченко;
  • исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов;
  • политолог Петр Олещук;
  • народный депутат "Батькивщина", Первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок;
  • политтехнолог Олег Постернак;
  • первый заместитель секретаря СНБО Степан Гавриш (2008-2011 годы);
  • народный депутат "Слуга Народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал ошибку, которая позволила врагу обойти оборону на Курщине;
  • Сибига анонсировал новый раунд консультаций в Черновцах, куда обещают приехать лидеры Польши, Литвы, Румынии и Молдовы;
  • Индийские нефтеперерабатывающие компании массово приостанавливают закупки российской нефти из-за недавно принятых пошлин Трампа.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о дедлайне для Путина, сказал, что действие этого срока будет зависеть от диктатора.

Ранее Трамп ответил, должен ли Путин сначала встретиться с Зеленским перед встречей с ним.

08:00 Ошибка на Курщине и встреча с ЕС в Черновцах — эфир Ранок.LIVE

7 августа
Text

22:45 Трамп вышел с историческим обращением об Украине — трансляция

Text

18:06 Слова Франции о конце войны и предложение США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:06 Встреча Трампа с Путиным и наступление на Херсон — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп заявил об успехе в переговорах с РФ — эфир Ранок.LIVE

