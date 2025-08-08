Відео
Помилка на Курщині та зустріч з ЄС у Чернівцях — ефір Ранок.LIVE

Помилка на Курщині та зустріч з ЄС у Чернівцях — ефір Ранок.LIVE

08 серпня 2025 р. 08:00

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визнав помилку під час операції в Курській області РФ. Тим часом глава МЗС України Андрій Сибіга анонсував консультації у Чернівцях, куди мають приїхати лідери ЄС.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 8 серпня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень В'ячеслав Потапенко;
  • генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;
  • економіст, фінансист Олександр Савченко;
  • виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов;
  • політолог Петро Олещук;
  • народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики Сергій Євтушок;
  • політтехнолог Олег Постернак;
  • перший заступник секретаря РНБО Степан Гавриш (2008-2011 роки);
  • народний депутат "Слуга Народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Про що говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визнав помилку, яка дозволила ворогу обійти оборону на Курщині;
  • Сибіга анонсував новий раунд консультацій у Чернівцях, куди обіцяють приїхати лідери Польщі, Литви, Румунії та Молдови;
  • Індійські нафтопереробні компанії масово призупиняють закупівлі російської нафти через нещодавно прийняті мита Трампа.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на питання про дедлайн для Путіна, сказав, що дія цього терміну залежатиме від диктатора.

Раніше Трамп відповів, чи повинен Путін спершу зустрітися з Зеленським перед зустріччю з ним.

