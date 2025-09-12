Польша закрыла границу с Беларусью — эфир День.LIVE

Принц Гарри прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Также в ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Беларусью. Это решение связано с военными учениями России и Беларуси. Тем временем Великобритания объявила о новом пакете санкций против России. Список расширили еще на 30 позиций.
Эфир День.LIVE 12 сентября
Приглашенные гости:
- Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";
- Сергей Братчук — спикер Украинской добровольческой армии;
- Иван Ус — кандидат экономических наук, ассоциированный эксперт аналитического центра "Объединенная Украина";
- Виталий Маркив — капитан, офицер штаба 1-го батальона бригады "Буревій";
- Василий Гулай — доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой международной информации НУ "Львовская политехника";
- Валентин Наливайченко — народный депутат Украины ("Батькивщина"), секретарь Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз;
- Алексей Леонов — народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Напомним, Европейский союз и США готовят новый пакет санкций против России. Президент Владимир Зеленский рассказал, что будет в новом санкционном пакете.
Впрочем США ослабили санкции против Беларуси, в частности, из-под санкционного давления освободили компанию "Белавиа".