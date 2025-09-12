Відео
Польща закрила кордон із Білоруссю — ефір День.LIVE

Польща закрила кордон із Білоруссю — ефір День.LIVE

12 вересня 2025 р. 13:00

Принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом. Також у ніч на 12 вересня Польща закрила кордон із Білоруссю. Це рішення пов'язане з військовими навчаннями Росії і Білорусі. Тим часом Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії. Список розширили ще на 30 позицій.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE 12 вересня

Запрошені гості:

  • Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";
  • Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії;
  • Іван Ус — кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру "Об’єднана Україна";
  • Віталій Марків — капітан, офіцер штабу 1-го батальйону бригади "Буревій";
  • Василь Гулай — доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації НУ "Львівська політехніка";
  • Валентин Наливайченко — народний депутат України ("Батьківщина"), секретар Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу;
  • Олексій Леонов — народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нагадаємо, Європейський союз та США готують новий пакет санкцій проти Росії. Президент Володимир Зеленський розповів, що буде в новому санкційному пакеті

Втім США послабили санкції проти Білорусі, зокрема, з-під санкційного тиску звільнили компанію "Белавіа".

