Польща закрила кордон із Білоруссю — ефір День.LIVE

Принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом. Також у ніч на 12 вересня Польща закрила кордон із Білоруссю. Це рішення пов'язане з військовими навчаннями Росії і Білорусі. Тим часом Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії. Список розширили ще на 30 позицій.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE 12 вересня

Запрошені гості:

Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";

Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії;

Іван Ус — кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру "Об’єднана Україна";

Віталій Марків — капітан, офіцер штабу 1-го батальйону бригади "Буревій";

Василь Гулай — доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації НУ "Львівська політехніка";

Валентин Наливайченко — народний депутат України ("Батьківщина"), секретар Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу;

Олексій Леонов — народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нагадаємо, Європейський союз та США готують новий пакет санкцій проти Росії. Президент Володимир Зеленський розповів, що буде в новому санкційному пакеті.

Втім США послабили санкції проти Білорусі, зокрема, з-під санкційного тиску звільнили компанію "Белавіа".