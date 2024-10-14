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"Охота" ТЦК и участие солдат КНДР в войне — эфир Ранок.LIVE

"Охота" ТЦК и участие солдат КНДР в войне — эфир Ранок.LIVE

14 октября 2024 г. 8:00

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08:00 "Охота" ТЦК и участие солдат КНДР в войне — эфир Ранок.LIVE

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08:00 "Охота" ТЦК и участие солдат КНДР в войне — эфир Ранок.LIVE

13 октября 2024
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18:07 Акция в поддержку пленных бойцов в Киеве — близкие поделились историями поиска

12 октября 2024
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17:35 Во Львове простились с павшим мужем дочери Ирины Фарион и его боевым товарищем

Text

14:46 Выборы президента — что думают одесситы

Text

12:34 Коррупционные скандалы в МСЭК и ураган в США, — эфир Остаповець_LIVE

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00:42 Во Львове прощаются с зятем Фарион, погибшим на фронте

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19:12 Россия обстреливает Украину свежими ракетами 2024 года, — эксперт военных исследований

Гостями студии Ранок.LIVE стали военный обозреватель Алексей Гетьман, юрист международник Виктор Бобиренко, эксперт "Бюро анализа и политики" Тарас Боровский, политический аналитик Вячеслав Потапенко, член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, "Слуга Народа" Богдан Кицак и политолог Олесь Доний. В частности, они обсудят "охоту" представителей ТЦК на военнообязанных.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости студии обсудят участие северокорейских солдат в войне против Украины. Также они прокомментируют визит Джо Байдена в Германию.

В эфире будут аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, в Украине продолжают выявлять присутствие северокорейских военнослужащих, которые либо участвуют в боевых действиях на нашей территории, либо проходят обучение в России. Есть вероятность, что российское командование в ближайшее время может привлечь их к боевым действиям рядом со своими солдатами.

Также Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина фиксирует рост военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Вооруженные силы нуждаются в усиленной поддержке для противодействия этой угрозе.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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