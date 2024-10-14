"Охота" ТЦК и участие солдат КНДР в войне — эфир Ранок.LIVE

Гостями студии Ранок.LIVE стали военный обозреватель Алексей Гетьман, юрист международник Виктор Бобиренко, эксперт "Бюро анализа и политики" Тарас Боровский, политический аналитик Вячеслав Потапенко, член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, "Слуга Народа" Богдан Кицак и политолог Олесь Доний. В частности, они обсудят "охоту" представителей ТЦК на военнообязанных.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости студии обсудят участие северокорейских солдат в войне против Украины. Также они прокомментируют визит Джо Байдена в Германию.

В эфире будут аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, в Украине продолжают выявлять присутствие северокорейских военнослужащих, которые либо участвуют в боевых действиях на нашей территории, либо проходят обучение в России. Есть вероятность, что российское командование в ближайшее время может привлечь их к боевым действиям рядом со своими солдатами.

Также Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина фиксирует рост военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Вооруженные силы нуждаются в усиленной поддержке для противодействия этой угрозе.