"Полювання" ТЦК та участь солдатів КНДР у війні — ефір Ранок.LIVE

Гостями студії Ранок.LIVE стали військовий оглядач Олексій Гетьман, юрист міжнародник Віктор Бобиренко, експерт "Бюро аналізу і політики" Тарас Боровський, політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко, член комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, "Слуга Народу" Богдан Кицак та політолог Олесь Доній. Зокрема, вони обговорять "полювання" представників ТЦК на військовозобов'язаних.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості студії обговорять участь північнокорейських солдатів у війні проти України. Також вони прокоментують візит Джо Байдена в Німеччину.

В ефірі будуть аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, в Україні продовжують виявляти присутність північнокорейських військовослужбовців, які або беруть участь у бойових діях на нашій території, або проходять навчання в Росії. Існує ймовірність, що російське командування найближчим часом може залучити їх до бойових дій поряд зі своїми солдатами.

Також Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна фіксує зростання військової співпраці між Росією та Північною Кореєю. Збройні сили потребують посиленої підтримки для протидії цій загрозі.