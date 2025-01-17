Политтехнолог ответил, когда состоится встреча Трампа и Путина

Дональд Трамп и Владимир Путин могут встретиться уже в ближайшее время. Вероятно это произойдет в течение следующих двух месяцев.

Об этом заявил политтехнолог Олег Постернак в эфире День.LIVE в пятницу, 17 января.

Когда состоится встреча Трампа с Путиным

Как отметил Постернак, вероятнее всего, встреча между Президентом США и российским главой состоится в феврале или марте. Сейчас вопрос о месте проведения переговоров остается открытым.

"Швейцария может отпасть из-за установки Путина, что эта страна не является почему-то для него нейтральной. Австрия — там смена власти, поэтому пока не понятно. Сербия — более менее привлекательный вариант, но туда еще надо российской делегации доехать. Самый лучший вариант (для России. — Ред.) — это Катар или другие страны арабского востока", — отметил Постернак.

Напомним, Андрей Ермак анонсировал встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По его словам, это произойдет после инаугурации Президента США.

Дональд Трамп, вероятно, не сможет закончить войну в Украине в течение 90 дней. Такие прогнозы дали большинство букмекеров.