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Политтехнолог ответил, когда состоится встреча Трампа и Путина

Политтехнолог ответил, когда состоится встреча Трампа и Путина

17 января 2025 г. 18:56

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18:56 Политтехнолог ответил, когда состоится встреча Трампа и Путина

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08:00 Ермак заявил о встрече Зеленского с Трампом — эфир Ранок.LIVE

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Дональд Трамп и Владимир Путин могут встретиться уже в ближайшее время. Вероятно это произойдет в течение следующих двух месяцев.

Об этом заявил политтехнолог Олег Постернак в эфире День.LIVE в пятницу, 17 января.

Когда состоится встреча Трампа с Путиным

Как отметил Постернак, вероятнее всего, встреча между Президентом США и российским главой состоится в феврале или марте. Сейчас вопрос о месте проведения переговоров остается открытым.

"Швейцария может отпасть из-за установки Путина, что эта страна не является почему-то для него нейтральной. Австрия — там смена власти, поэтому пока не понятно. Сербия — более менее привлекательный вариант, но туда еще надо российской делегации доехать. Самый лучший вариант (для России. — Ред.) — это Катар или другие страны арабского востока", — отметил Постернак.

Напомним, Андрей Ермак анонсировал встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По его словам, это произойдет после инаугурации Президента США.

Дональд Трамп, вероятно, не сможет закончить войну в Украине в течение 90 дней. Такие прогнозы дали большинство букмекеров.

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19:05 Имеет ли гражданская жена военного право на выплаты и льготы

18:59 НАБУ и САП сообщили о подозрении одному из нардепов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:39 Погиб в ножевом бою — десантник из Одесчины стал Героем Украины

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