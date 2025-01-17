Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Дональд Трамп та Володимир Путін можуть зустрітись вже найближчим часом. Ймовірно це станеться протягом наступних двох місяців.

Про це заявив політтехнолог Олег Постернак в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 17 січня.

Коли відбудеться зустріч Трампа з Путіним

Як зазначив Постернак, ймовірніше за все, зустріч між Президентом США та російським очільником відбудеться у лютому чи березні. Наразі питання щодо місця проведення перемовин залишається відкритим.

"Швейцарія може відпасти через установку Путіна, що ця країна не є чомусь для нього нейтральною. Австрія — там зміна влади, тому поки не зрозуміло. Сербія — більш менш привабливий варіант, але туди ще треба російській делегації доїхати. Найкращий варіант (Для Росії. — Ред.) — це Катар чи інші країни арабського сходу", — зазначив Постернак.

Нагадаємо, Андрій Єрмак анонсував зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського. За його словами, це станеться після інавгурації Президента США.

Дональд Трамп, ймовірно, не зможе закінчити війну в Україні протягом 90 днів. Такі прогнози дали більшість букмекерів.