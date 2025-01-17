Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна arrow
Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

17 січня 2025 р. 18:56

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Text

08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2025
Text

21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

Text

21:22 Горбенко сказав, скільки бійців переведуть з Повітряних сил

Text

17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Text

08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2025
Text

21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

Text

21:22 Горбенко сказав, скільки бійців переведуть з Повітряних сил

Text

17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Дональд Трамп та Володимир Путін можуть зустрітись вже найближчим часом. Ймовірно це станеться протягом наступних двох місяців.

Про це заявив політтехнолог Олег Постернак в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 17 січня.

Коли відбудеться зустріч Трампа з Путіним

Як зазначив Постернак, ймовірніше за все, зустріч між Президентом США та російським очільником відбудеться у лютому чи березні. Наразі питання щодо місця проведення перемовин залишається відкритим.

"Швейцарія може відпасти через установку Путіна, що ця країна не є чомусь для нього нейтральною. Австрія — там зміна влади, тому поки не зрозуміло. Сербія — більш менш привабливий варіант, але туди ще треба російській делегації доїхати. Найкращий варіант (Для Росії. — Ред.) — це Катар чи інші країни арабського сходу", — зазначив Постернак.

Нагадаємо, Андрій Єрмак анонсував зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського. За його словами, це станеться після інавгурації Президента США.

Дональд Трамп, ймовірно, не зможе закінчити війну в Україні протягом 90 днів. Такі прогнози дали більшість букмекерів.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

00:44 Може опинитись у Сочі — реакція на зустріч Зеленського з Фіцо

00:30 Відстрочка для педагога — чи обов'язково іти до ТЦК

00:11 У ЗСУ спростували заяву Безуглої про росіян у Покровську

00:10 Виплати українським дітям — у Польщі хочуть посилити вимоги

Термінова новина

00:05 У Києві повітряна тривога — у якій небезпеці столиця

17 січня 2025

23:53 Угорщина блокує санкції проти РФ — Каллас розкритикувала Будапешт

Термінова новина

23:45 На Київщині оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

23:37 Кібератака на реєстри — в Мін'юсті анонсували відновлення роботи

23:36 Мир для України через силу — заява прем'єра Великої Британії

23:05 Військові небезпечні — у Києві речника ВМС не пустили пообідати

00:44 Може опинитись у Сочі — реакція на зустріч Зеленського з Фіцо

00:30 Відстрочка для педагога — чи обов'язково іти до ТЦК

00:11 У ЗСУ спростували заяву Безуглої про росіян у Покровську

00:10 Виплати українським дітям — у Польщі хочуть посилити вимоги

Термінова новина

00:05 У Києві повітряна тривога — у якій небезпеці столиця

17 січня 2025

23:53 Угорщина блокує санкції проти РФ — Каллас розкритикувала Будапешт

Термінова новина

23:45 На Київщині оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

23:37 Кібератака на реєстри — в Мін'юсті анонсували відновлення роботи

23:36 Мир для України через силу — заява прем'єра Великої Британії

23:05 Військові небезпечні — у Києві речника ВМС не пустили пообідати

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

06:33 Повторна ВЛК у лютому — кого з військовозобовʼязаних стосується

06:20 Чесні цифри — як змінювалася мінімальна зарплата у доларах

Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Text

08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2025
Text

21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

Text

21:22 Горбенко сказав, скільки бійців переведуть з Повітряних сил

Text

17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE