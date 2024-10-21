Политолог Гончарук предположил, что по делу Крупы деньги могли идти "выше"

Политолог Валерий Гончарук прокомментировал разоблачение коррупции в Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии. Он предположил, что Татьяна Крупа, вероятно, "не самая высокая точка".

Об этом Валерий Гончарук сказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 21 октября.

Коррупция в МСЭК

"Татьяна Крупа — наверное, не самая высокая точка. Надо идти в столицу и проверять, кому эти средства шли дальше", — отметил Гончарук.

По его словам, расследование коррупции в Хмельницкой МСЭК требует внимания правоохранительных органов, в том числе МВД и НАБУ.

Политолог предположил, что деньги, которые "заработала" Крупа, могли быть направлены "выше". По словам политолога, это может быть частью большей "системы получения средств". Гончарук добавил, что следует провести дополнительное расследование, в частности, в рамках Минздрава.

Напомним, коррупционный скандал вокруг Хмельницкой МСЭК продолжает набирать обороты. Оказалось, что людям, действительно нуждающимся в справке об инвалидности, отказывали в их предоставлении.

Также Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность наказания внутренних предателей в связи с недавно выявленными коррупционными схемами в МСЭКах.