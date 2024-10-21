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Политолог Гончарук предположил, что по делу Крупы деньги могли идти "выше"

Политолог Гончарук предположил, что по делу Крупы деньги могли идти "выше"

21 октября 2024 г. 13:48

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13:18 Обстрел Харькова и визит Ллойда Остина в Киев — эфир День.LIVE

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12:21 Военный ВСУ Сазонов объяснил, с какими проблемами сталкиваются бойцы на Курщине

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09:40 Шаманов сообщил, как российские дроны летели на Киев и каковы последствия

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Политолог Валерий Гончарук прокомментировал разоблачение коррупции в Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии. Он предположил, что Татьяна Крупа, вероятно, "не самая высокая точка".

Об этом Валерий Гончарук сказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 21 октября.

Коррупция в МСЭК

"Татьяна Крупа — наверное, не самая высокая точка. Надо идти в столицу и проверять, кому эти средства шли дальше", — отметил Гончарук.

По его словам, расследование коррупции в Хмельницкой МСЭК требует внимания правоохранительных органов, в том числе МВД и НАБУ.

Политолог предположил, что деньги, которые "заработала" Крупа, могли быть направлены "выше". По словам политолога, это может быть частью большей "системы получения средств". Гончарук добавил, что следует провести дополнительное расследование, в частности, в рамках Минздрава.

Напомним, коррупционный скандал вокруг Хмельницкой МСЭК продолжает набирать обороты. Оказалось, что людям, действительно нуждающимся в справке об инвалидности, отказывали в их предоставлении.

Также Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность наказания внутренних предателей в связи с недавно выявленными коррупционными схемами в МСЭКах.

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14:18 В Киеве коворкинг в ТРЦ "Гулливер" не смог оплатить долги — что решил суд

14:16 Нафтогаз рассказал, когда клиенты могут вернуть деньги с оплаты за газ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:48 Политолог Гончарук предположил, что по делу Крупы деньги могли идти "выше"

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13:18 Обстрел Харькова и визит Ллойда Остина в Киев — эфир День.LIVE

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12:21 Военный ВСУ Сазонов объяснил, с какими проблемами сталкиваются бойцы на Курщине

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Зеленский собирает СНБО из-за МСЭК и прибытие солдат из КНДР — эфир Ранок.LIVE

20 октября 2024
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21:54 Кривонос ответил, есть ли у Украины возможности для восстановления ядерного потенциала

19 октября 2024
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18:56 Стефанишина ответила, требуют ли от Украины снизить мобилизационный возраст

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12:23 Командование ВСУ и ТЦК упрощают получение помощи семьям погибших бойцов

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00:07 Юрист объяснил, как происходит обмен телами павших между Украиной и Россией