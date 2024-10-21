Політолог Гончарук припустив, що у справі Крупи гроші могли йти "вище"

Політолог Валерій Гончарук прокоментував викриття корупції в Хмельницькій медико-соціальній експертній комісії. Він припустив, що Тетяна Крупа, ймовірно, "не найвища точка".

Про це Валерій Гончарук сказав в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 21 жовтня.

Корупція у МСЕК

"Тетяна Крупа — напевно, не найвища точка. Треба йти в столицю і перевіряти, кому ці кошти йшли далі", — зазначив Гончарук.

За його словами, розслідування корупції в Хмельницькій МСЕК потребує уваги правоохоронних органів, зокрема МВС та НАБУ.

Політолог висловив припущення, що гроші, які "заробила" Крупа, могли бути спрямовані "вище". За словами політолога, це може бути частиною більшої "системи отримання коштів". Гончарук додав, що слід провести додаткове розслідування, зокрема в межах МОЗ.

Нагадаємо, корупційний скандал навколо Хмельницької МСЕК продовжує набирати обертів. Виявилося, що людям, які справді потребували довідки про інвалідність, відмовляли у їх наданні.

Також Президент України Володимир Зеленський підкреслив важливість покарання внутрішніх зрадників у зв'язку з нещодавно виявленими корупційними схемами в МСЕКах.