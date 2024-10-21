Угрозы Трампа ударить по Москве и прогнозы США о победе Украины — эфир Вечір.LIVE

Министерство здравоохранения отменило 74 заключения об инвалидности военнообязанных. Ранее их установила Хмельницкая МСЭК, в которой обнаружили коррупционную схему.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

народный депутат Украины от "Слуги Народа", заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко;

доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета Леонид Емец;

президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;

Министр социальной политики 2016-2019 годов Андрей Рева;

глава и основатель Офиса Трансформации Максим Бахматов.

Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят следующие темы:

Трамп пригрозил Путину, что ударит по "центру долбанной Москвы", если решит напасть на Украину, — WSJ;

Россия уже больше недели экономит ракеты для ударов по Украине, — ZDF;

МВФ обновил прогноз по окончании войны в Украине;

Вашингтон не видит сценария победы Украины, — Bloomberg;

этой зимой многие украинцы останутся без света и тепла из-за того, что США не позволяют Украине использовать американское оружие, — Bloomberg;

Минздрав отменил 74 вывода об инвалидности военнообязанных, установленных Хмельницкой МСЭК;

В обновленном меморандуме с МВФ предлагается постепенное повышение коммунальных тарифов во время войны.

Ранее юрист Игорь Ясько в комментарии Новини.LIVE объяснил, что грозит лицам, заплатившим взятку за установление инвалидности в МСЭК.

Также мы писали, что в результате атаки россиян на Сумы 37 тысяч потребителей остались без электроэнергии.