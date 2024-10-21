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Угрозы Трампа ударить по Москве и прогнозы США о победе Украины — эфир Вечір.LIVE

Угрозы Трампа ударить по Москве и прогнозы США о победе Украины — эфир Вечір.LIVE

21 октября 2024 г. 17:50

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17:50 Угрозы Трампа ударить по Москве и прогнозы США о победе Украины — эфир Вечір.LIVE

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16:09 Скандал в детском центре Львовской области — как идет расследование

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14:05 Нардеп Ясько объяснила, почему украинцам сейчас опасно находиться в Грузии

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13:48 Политолог Гончарук предположил, что по делу Крупы деньги могли идти "выше"

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13:18 Обстрел Харькова и визит Ллойда Остина в Киев — эфир День.LIVE

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12:21 Военный ВСУ Сазонов объяснил, с какими проблемами сталкиваются бойцы на Курщине

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09:40 Шаманов сообщил, как российские дроны летели на Киев и каковы последствия

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08:00 Зеленский собирает СНБО из-за МСЭК и прибытие солдат из КНДР — эфир Ранок.LIVE

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18:56 Стефанишина ответила, требуют ли от Украины снизить мобилизационный возраст

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17:50 Угрозы Трампа ударить по Москве и прогнозы США о победе Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

16:09 Скандал в детском центре Львовской области — как идет расследование

Text

14:05 Нардеп Ясько объяснила, почему украинцам сейчас опасно находиться в Грузии

Text

13:48 Политолог Гончарук предположил, что по делу Крупы деньги могли идти "выше"

Text

13:18 Обстрел Харькова и визит Ллойда Остина в Киев — эфир День.LIVE

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Text

12:21 Военный ВСУ Сазонов объяснил, с какими проблемами сталкиваются бойцы на Курщине

Text

09:40 Шаманов сообщил, как российские дроны летели на Киев и каковы последствия

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08:00 Зеленский собирает СНБО из-за МСЭК и прибытие солдат из КНДР — эфир Ранок.LIVE

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Министерство здравоохранения отменило 74 заключения об инвалидности военнообязанных. Ранее их установила Хмельницкая МСЭК, в которой обнаружили коррупционную схему.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • народный депутат Украины от "Слуги Народа", заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко;
  • доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета Леонид Емец;
  • президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
  • Министр социальной политики 2016-2019 годов Андрей Рева;
  • глава и основатель Офиса Трансформации Максим Бахматов.

Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят следующие темы:

  • Трамп пригрозил Путину, что ударит по "центру долбанной Москвы", если решит напасть на Украину, — WSJ;
  • Россия уже больше недели экономит ракеты для ударов по Украине, — ZDF;
  • МВФ обновил прогноз по окончании войны в Украине;
  • Вашингтон не видит сценария победы Украины, — Bloomberg;
  • этой зимой многие украинцы останутся без света и тепла из-за того, что США не позволяют Украине использовать американское оружие, — Bloomberg;
  • Минздрав отменил 74 вывода об инвалидности военнообязанных, установленных Хмельницкой МСЭК;
  • В обновленном меморандуме с МВФ предлагается постепенное повышение коммунальных тарифов во время войны.

Ранее юрист Игорь Ясько в комментарии Новини.LIVE объяснил, что грозит лицам, заплатившим взятку за установление инвалидности в МСЭК.

Также мы писали, что в результате атаки россиян на Сумы 37 тысяч потребителей остались без электроэнергии.

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17:49 Торговали трофейным оружием россиян — СБУ разоблачила семерых дельцов

17:44 Милевский прослезился, когда встретился с Алиевым — помирились ли экс-друзья

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:44 Ночная охота пограничников в Харьковской области — эффектное видео удара по оккупанту

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12:21 Военный ВСУ Сазонов объяснил, с какими проблемами сталкиваются бойцы на Курщине

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08:00 Зеленский собирает СНБО из-за МСЭК и прибытие солдат из КНДР — эфир Ранок.LIVE

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