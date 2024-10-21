Угрозы Трампа ударить по Москве и прогнозы США о победе Украины — эфир Вечір.LIVE

Министерство здравоохранения отменило 74 заключения об инвалидности военнообязанных. Ранее их установила Хмельницкая МСЭК, в которой обнаружили коррупционную схему.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- народный депутат Украины от "Слуги Народа", заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко;
- доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета Леонид Емец;
- президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
- Министр социальной политики 2016-2019 годов Андрей Рева;
- глава и основатель Офиса Трансформации Максим Бахматов.
Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят следующие темы:
- Трамп пригрозил Путину, что ударит по "центру долбанной Москвы", если решит напасть на Украину, — WSJ;
- Россия уже больше недели экономит ракеты для ударов по Украине, — ZDF;
- МВФ обновил прогноз по окончании войны в Украине;
- Вашингтон не видит сценария победы Украины, — Bloomberg;
- этой зимой многие украинцы останутся без света и тепла из-за того, что США не позволяют Украине использовать американское оружие, — Bloomberg;
- Минздрав отменил 74 вывода об инвалидности военнообязанных, установленных Хмельницкой МСЭК;
- В обновленном меморандуме с МВФ предлагается постепенное повышение коммунальных тарифов во время войны.
Ранее юрист Игорь Ясько в комментарии Новини.LIVE объяснил, что грозит лицам, заплатившим взятку за установление инвалидности в МСЭК.
Также мы писали, что в результате атаки россиян на Сумы 37 тысяч потребителей остались без электроэнергии.