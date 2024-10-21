Погрози Трампа вдарити по Москві та прогнози США щодо перемоги України — ефір Вечір.LIVE

Міністерство охорони здоров'я скасувало 74 висновки про інвалідність військовозобовʼязаних. Раніше їх встановила Хмельницька МСЕК, в якій виявили корупційну схему.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- народний депутат України від "Слуги Народу", заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;
- доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради Леонід Ємець;
- президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
- Міністр соціальної політики 2016-2019 років Андрій Рева;
- голова та засновник Офісу Трансформації Максим Бахматов.
Разом з ведучою Діною Бернацькою вони обговорять такі теми:
- Трамп пригрозив Путіну, що вдарить по "центру довбаної Москви", якщо вирішить напасти на Україну, — WSJ;
- Росія вже понад тиждень економить ракети для ударів по Україні, — ZDF;
- МВФ оновив прогноз щодо закінчення війни в Україні;
- Вашингтон не бачить сценарію перемоги України, — Bloomberg;
- цієї зими багато українців залишаться без світла і тепла через те, що США не дозволяють Україні використовувати американську зброю, — Bloomberg;
- МОЗ скасувало 74 висновки про інвалідність військовозобовʼязаних, встановлених Хмельницькою МСЕК;
- в оновленому меморандумі з МВФ пропонується поступове підвищення комунальних тарифів під час війни.
Раніше юрист Ігор Ясько у коментарі Новини.LIVE пояснив, що загрожує особам, які заплатили хабар за встановлення інвалідності у МСЕК.
Також ми писали, що внаслідок атаки росіян на Суми 37 тисяч споживачів залишилися без електроенергії.