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Погрози Трампа вдарити по Москві та прогнози США щодо перемоги України — ефір Вечір.LIVE

Погрози Трампа вдарити по Москві та прогнози США щодо перемоги України — ефір Вечір.LIVE

21 жовтня 2024 р. 17:50

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17:50 Погрози Трампа вдарити по Москві та прогнози США щодо перемоги України — ефір Вечір.LIVE

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16:09 Скандал у дитячому центрі на Львівщині — як триває розслідування

Text

14:05 Нардепка Ясько пояснила, чому українцям наразі небезпечно перебувати в Грузії

Text

13:48 Політолог Гончарук припустив, що у справі Крупи гроші могли йти "вище"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:18 Обстріл Харкова та візит Ллойда Остіна до Києва — ефір День.LIVE

Text

12:21 Військовий ЗСУ Сазонов пояснив, з якими проблеми стикаються бійці на Курщині

Text

09:40 Шаманов повідомив, як російські дрони летіли на Київ та які наслідки

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08:00 Зеленський збирає РНБО через МСЕК і прибуття солдатів з КНДР — ефір Ранок.LIVE

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Міністерство охорони здоров'я скасувало 74 висновки про інвалідність військовозобовʼязаних. Раніше їх встановила Хмельницька МСЕК, в якій виявили корупційну схему.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • народний депутат України від "Слуги Народу", заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;
  • доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради Леонід Ємець;
  • президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
  • Міністр соціальної політики 2016-2019 років Андрій Рева;
  • голова та засновник Офісу Трансформації Максим Бахматов.

Разом з ведучою Діною Бернацькою вони обговорять такі теми:

  • Трамп пригрозив Путіну, що вдарить по "центру довбаної Москви", якщо вирішить напасти на Україну, — WSJ;
  • Росія вже понад тиждень економить ракети для ударів по Україні, — ZDF;
  • МВФ оновив прогноз щодо закінчення війни в Україні;
  • Вашингтон не бачить сценарію перемоги України, — Bloomberg;
  • цієї зими багато українців залишаться без світла і тепла через те, що США не дозволяють Україні використовувати американську зброю, — Bloomberg;
  • МОЗ скасувало 74 висновки про інвалідність військовозобовʼязаних, встановлених Хмельницькою МСЕК;
  • в оновленому меморандумі з МВФ пропонується поступове підвищення комунальних тарифів під час війни.

Раніше юрист Ігор Ясько у коментарі Новини.LIVE пояснив, що загрожує особам, які заплатили хабар за встановлення інвалідності у МСЕК.

Також ми писали, що внаслідок атаки росіян на Суми 37 тисяч споживачів залишилися без електроенергії.

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18:12 Умєров розкрив деталі таємних переговорів України та Росії у 2022 році

18:08 Бавовні на Одещині бути — результати експерименту

18:03 Синоптики попередили харків'ян про небезпечну погоду

17:58 Виїзд за кордон — чи дозволено це людям з подвійним громадянством

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:56 Які доброякісні новоутворення звільняють від призову

17:56 Зеленський зустрівся з Остіном у Києві — про що говорили

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14:05 Нардепка Ясько пояснила, чому українцям наразі небезпечно перебувати в Грузії

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:18 Обстріл Харкова та візит Ллойда Остіна до Києва — ефір День.LIVE

Text

12:21 Військовий ЗСУ Сазонов пояснив, з якими проблеми стикаються бійці на Курщині

Text

09:40 Шаманов повідомив, як російські дрони летіли на Київ та які наслідки

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