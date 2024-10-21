Погрози Трампа вдарити по Москві та прогнози США щодо перемоги України — ефір Вечір.LIVE

Міністерство охорони здоров'я скасувало 74 висновки про інвалідність військовозобовʼязаних. Раніше їх встановила Хмельницька МСЕК, в якій виявили корупційну схему.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

народний депутат України від "Слуги Народу", заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;

доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради Леонід Ємець;

президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;

Міністр соціальної політики 2016-2019 років Андрій Рева;

голова та засновник Офісу Трансформації Максим Бахматов.

Разом з ведучою Діною Бернацькою вони обговорять такі теми:

Трамп пригрозив Путіну, що вдарить по "центру довбаної Москви", якщо вирішить напасти на Україну, — WSJ;

Росія вже понад тиждень економить ракети для ударів по Україні, — ZDF;

МВФ оновив прогноз щодо закінчення війни в Україні;

Вашингтон не бачить сценарію перемоги України, — Bloomberg;

цієї зими багато українців залишаться без світла і тепла через те, що США не дозволяють Україні використовувати американську зброю, — Bloomberg;

МОЗ скасувало 74 висновки про інвалідність військовозобовʼязаних, встановлених Хмельницькою МСЕК;

в оновленому меморандумі з МВФ пропонується поступове підвищення комунальних тарифів під час війни.

Раніше юрист Ігор Ясько у коментарі Новини.LIVE пояснив, що загрожує особам, які заплатили хабар за встановлення інвалідності у МСЕК.

Також ми писали, що внаслідок атаки росіян на Суми 37 тисяч споживачів залишилися без електроенергії.