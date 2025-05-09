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Угрозы Путину и заявление Венса по Украине — эфир День.LIVE

Угрозы Путину и заявление Венса по Украине — эфир День.LIVE

9 мая 2025 г. 12:59

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Угрозы Путину и заявление Венса по Украине — эфир День.LIVE

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Президент США Дональд Трамп угрожает российскому диктатору Владимиру Путину. В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс шокировал заявлением по Украине.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в пятницу, 9 мая.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • народный депутат Украины, 1-4 и 6 созывов Иван Заец;
  • руководитель центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко;
  • заместитель председателя меджлиса, народный депутат ЕС Ахтем Чийгос;
  • военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;
  • адвокат, общественный деятель Владислав Михайленко;
  • главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать следующие темы:

  • СБУ разоблачила шпионскую сеть военной разведки Венгрии;
  • Залужному "заблокировали" создание корпуса элитных солдат в решающий момент войны, — The Times;
  • В первом появлении Лев XIV дал три важные подсказки о своем папстве, — Reuters;
  • Британия подготовила "крупнейший в истории" пакет санкций против теневого флота РФ;
  • Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом;
  • Соглашение о недрах с Украиной не связано ни с войной, ни с переговорами, — Госдеп США;
  • Кремль заявил, что Трамп начинает понимать требования по Украине, но есть нюанс, — Reuters;
  • Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня в Украине: заявление.

Напомним, что Трамп призвал Россию и Украину к 30-дневному прекращению огня.

В свою очередь, Зеленский заявил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:57 К чему готовиться организму — прогноз магнитных бурь

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