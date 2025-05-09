Погрози Путіну та заява Венса щодо України — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп погрожує російському диктатору Володимиру Путіну. Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс шокував заявою щодо України.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 9 травня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

народний депутат України, 1-4 та 6 скликань Іван Заєць;

керівник центру вивчення окупації України Петро Андрющенко;

заступник голови меджлісу, народний депутат ЄС Ахтем Чийгос;

військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак;

адвокат, громадський діяч Владислав Михайленко;

головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть наступні теми:

СБУ викрила шпигунську мережу воєнної розвідки Угорщини;

Залужному "заблокували" створення корпусу елітних солдатів у вирішальний момент війни, — The Times;

У першій появі Лев XIV дав три важливі підказки про своє папство, — Reuters;

Британія підготувала "найбільший в історії" пакет санкцій проти тіньового флоту РФ;

Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом;

Угода про надра з Україною не повʼязана ні з війною, ні з переговорами, — Держдеп США;

Кремль заявив, що Трамп починає розуміти вимоги щодо України, але є нюанс, — Reuters;

Трамп закликав до 30-денного припинення вогню в Україні: заява.

Нагадаємо, що Трамп закликав Росію та Україну до 30-денного припинення вогню.

Своєю чергою, Зеленський заявив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню.