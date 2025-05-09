Погрози Путіну та заява Венса щодо України — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп погрожує російському диктатору Володимиру Путіну. Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс шокував заявою щодо України.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 9 травня.
Гості ефіру День.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- народний депутат України, 1-4 та 6 скликань Іван Заєць;
- керівник центру вивчення окупації України Петро Андрющенко;
- заступник голови меджлісу, народний депутат ЄС Ахтем Чийгос;
- військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак;
- адвокат, громадський діяч Владислав Михайленко;
- головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний.
Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE
Під час ефіру гості обговорюватимуть наступні теми:
- СБУ викрила шпигунську мережу воєнної розвідки Угорщини;
- Залужному "заблокували" створення корпусу елітних солдатів у вирішальний момент війни, — The Times;
- У першій появі Лев XIV дав три важливі підказки про своє папство, — Reuters;
- Британія підготувала "найбільший в історії" пакет санкцій проти тіньового флоту РФ;
- Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом;
- Угода про надра з Україною не повʼязана ні з війною, ні з переговорами, — Держдеп США;
- Кремль заявив, що Трамп починає розуміти вимоги щодо України, але є нюанс, — Reuters;
- Трамп закликав до 30-денного припинення вогню в Україні: заява.
Нагадаємо, що Трамп закликав Росію та Україну до 30-денного припинення вогню.
Своєю чергою, Зеленський заявив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню.