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Погрози Путіну та заява Венса щодо України — ефір День.LIVE

Погрози Путіну та заява Венса щодо України — ефір День.LIVE

09 травня 2025 р. 12:59

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Президент США Дональд Трамп погрожує російському диктатору Володимиру Путіну. Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс шокував заявою щодо України.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 9 травня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • народний депутат України, 1-4 та 6 скликань Іван Заєць;
  • керівник центру вивчення окупації України Петро Андрющенко;
  • заступник голови меджлісу, народний депутат ЄС Ахтем Чийгос;
  • військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак;
  • адвокат, громадський діяч Владислав Михайленко;
  • головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть наступні теми:

  • СБУ викрила шпигунську мережу воєнної розвідки Угорщини;
  • Залужному "заблокували" створення корпусу елітних солдатів у вирішальний момент війни, — The Times;
  • У першій появі Лев XIV дав три важливі підказки про своє папство, — Reuters;
  • Британія підготувала "найбільший в історії" пакет санкцій проти тіньового флоту РФ;
  • Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом;
  • Угода про надра з Україною не повʼязана ні з війною, ні з переговорами, — Держдеп США;
  • Кремль заявив, що Трамп починає розуміти вимоги щодо України, але є нюанс, — Reuters;
  • Трамп закликав до 30-денного припинення вогню в Україні: заява.

Нагадаємо, що Трамп закликав Росію та Україну до 30-денного припинення вогню.

Своєю чергою, Зеленський заявив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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