Угрозы Писториуса РФ и новый премьер Зеленского — ефир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский готовит масштабные изменения в правительстве. А министр обороны Германии Борис Писториус угрожает России.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 14 июля.
О чем эфир
Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудят следующие темы:
- Немецкие войска будут стрелять в российских солдат в случае нападения Москвы на государство-члена НАТО, — Писториус;
- Зеленский предложил вице-премьер-министру Юлии Свириденко возглавить правительство Украины;
- Зеленский встретился со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом;
- Государство будет платить 50 тысяч гривен за рождение ребенка, — Шмыгаль;
- Трамп заявил, что предоставит Украине Patriot.
Гости эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- Павел Розенко — вице-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике;
- Валерий Гончарук — политолог, руководитель департамента избирательных технологий "Агентства моделирования ситуаций";
- Анна Малкина — политолог, доктор политических наук;
- Алексей Гетьман — военный обозреватель, участник российско-украинской войны;
- Александр Антоню — военнослужащий Сил обороны Украины, политический консультант;
- Ольга Богомолец — заслуженный врач Украины, доктор медицинских и философских наук, политический и общественный деятель;
- Сергей Старенький — адвокат, заместитель председателя Комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;
- Петр Кульпа — польский эксперт, бывший член правительства Польши.
Напомним, Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Президент ожидает представления программы действий нового Кабмина в ближайшее время.
В то же время нардеп Ярослав Железняк назвал главные изменения, которые готовятся в украинском правительстве. Часть министров планируют уволить, а некоторые должности даже объединить.