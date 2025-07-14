Угрозы Писториуса РФ и новый премьер Зеленского — ефир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский готовит масштабные изменения в правительстве. А министр обороны Германии Борис Писториус угрожает России.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 14 июля.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудят следующие темы:

Немецкие войска будут стрелять в российских солдат в случае нападения Москвы на государство-члена НАТО, — Писториус;

Зеленский предложил вице-премьер-министру Юлии Свириденко возглавить правительство Украины;

Зеленский встретился со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом;

Государство будет платить 50 тысяч гривен за рождение ребенка, — Шмыгаль;

Трамп заявил, что предоставит Украине Patriot.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Павел Розенко — вице-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике;

Валерий Гончарук — политолог, руководитель департамента избирательных технологий "Агентства моделирования ситуаций";

Анна Малкина — политолог, доктор политических наук;

Алексей Гетьман — военный обозреватель, участник российско-украинской войны;

Александр Антоню — военнослужащий Сил обороны Украины, политический консультант;

Ольга Богомолец — заслуженный врач Украины, доктор медицинских и философских наук, политический и общественный деятель;

Сергей Старенький — адвокат, заместитель председателя Комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;

Петр Кульпа — польский эксперт, бывший член правительства Польши.

Напомним, Владимир Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Президент ожидает представления программы действий нового Кабмина в ближайшее время.

В то же время нардеп Ярослав Железняк назвал главные изменения, которые готовятся в украинском правительстве. Часть министров планируют уволить, а некоторые должности даже объединить.