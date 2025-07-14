Погрози Пісторіуса РФ і новий уряд Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський готує масштабні зміни в уряді. А міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус погрожує Росії.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 14 липня.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговорять наступні теми:

Німецькі війська будуть стріляти в російських солдатів у разі нападу Москви на державу-члена НАТО, — Пісторіус;

Зеленський запропонував віцепрем'єр-міністерці Юлії Свириденко очолити уряд України;

Зеленський зустрівся зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом;

Держава буде платити 50 тисяч гривень за народження дитини, — Шмигаль;

Трамп заявив, що надасть Україні Patriot.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Павло Розенко — віцепрем'єр-міністр України (2016-2019 рр.), експерт з економічної і соціальної політики;

Валерій Гончарук — політолог, керівник департаменту виборчих технологій "Агентства моделювання ситуацій";

Ганна Малкіна — політологиня, докторка політичних наук;

Олексій Гетьман — військовий оглядач, учасник російсько-української війни;

Олександр Антоню — військовослужбовець Сил оборони України, політичний консультант;

Ольга Богомолець — заслужена лікарка України, докторка медичних та філософських наук, політична та громадська діячка;

Сергій Старенький — адвокат, заступник голови Комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України;

Пйотр Кульпа — польський експерт, колишній член уряду Польщі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Президент очікує на представлення програми дій нового Кабміну найближчим часом.

Водночас нардеп Ярослав Железняк назвав головні зміни, які готуються в українському уряді. Частину міністрів планують звільнити, а деякі посади навіть об'єднати.