Подробности визита Зеленского в Саудовскую Аравию — Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE говорим о визите Президента Украины Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию. Кроме того, речь пойдет о военной помощи США Украине, возможном перемирии и новых санкциях против РФ.

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О чем эфир

В эфире Вечір.LIVE говорим о следующем:

Зеленский сегодня прибыл в Саудовскую Аравию;

Украина не пойдет на перемирие на суше, когда Путин сможет восстановить количество живой силы и возобновить боевые действия впоследствии, — ОПУ;

NYT раскрыл, каким может быть перемирие в Украине: его сценарий подготовили еще весной 2022 года;

Линдси Грэм подаст законопроект о новых санкциях против РФ;

до ноября 2025 года в Украине введут анонимное рассмотрение дел прохождения ВВК;

законопроект об уголовной ответственности ТЦК сняли с рассмотрения по требованию фракции "Голос";

более 9 тыс. производств из-за неуплаты штрафов от ТЦК открыли в Украине с начала 2025 года, — Опендатабот;

в Украине запускают электронную систему "еКонопля";

Украина стала крупнейшим импортером оружия в мире, почти половину поставили США, — SIPRI.

Гости сегодняшнего эфира:

народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк;

народный депутат от партии "Восстановление Украины", Комитет по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич;

народный депутат Украины от партии "Слуга Народа" Олег Дунда;

народный депутат от партии "Батькивщина", Комитет по вопросам правовой политики, первый заместитель главы Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;

экс-командир группы снайперов спецподразделения ВСУ, председатель всеукраинского независимого профессионального союза военнослужащих, военнообязанных, ветеранов войны и волонтеров Г.Р.И.М Константин "Дед" Прошинский;

польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа;

журналист Игорь Яковенко.

Напомним, по информации Fox News, Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры с Украиной в Саудовской Аравии могут принести значительный успех. Он ждет положительных результатов.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 10 марта, прибыл в Саудовскую Аравию. Он планирует провести встречу с наследным принцем страны Мухаммедом ибн Салманом.