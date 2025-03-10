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Подробности визита Зеленского в Саудовскую Аравию — Вечір.LIVE

Подробности визита Зеленского в Саудовскую Аравию — Вечір.LIVE

10 марта 2025 г. 17:50

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17:50 Подробности визита Зеленского в Саудовскую Аравию — Вечір.LIVE

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15:51 Эксклюзив из лагеря пленных РФ — как живут российские преступники

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13:00 Заявление Трампа о мире и обращение Зеленского — эфир День.LIVE

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08:00 Переговоры Украины и США и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

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22:44 Трамп выступает на саммите Белого дома — трансляция

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18:33 Срочное заявление Трампа по поводу войны — прямая трансляция

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17:50 Эрдоган поддержал перемирие в Украине — эфир Вечір.LIVE

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13:00 В Польше сделали заявление об отправке войск — эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский анонсирует переговоры с США, — эфир Ранок.LIVE

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17:50 Подробности визита Зеленского в Саудовскую Аравию — Вечір.LIVE

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15:51 Эксклюзив из лагеря пленных РФ — как живут российские преступники

Text

13:00 Заявление Трампа о мире и обращение Зеленского — эфир День.LIVE

Text

08:00 Переговоры Украины и США и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

9 марта 2025
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22:47 В Канаде объявят нового премьера — прямая трансляция

7 марта 2025
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22:44 Трамп выступает на саммите Белого дома — трансляция

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18:33 Срочное заявление Трампа по поводу войны — прямая трансляция

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17:50 Эрдоган поддержал перемирие в Украине — эфир Вечір.LIVE

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13:00 В Польше сделали заявление об отправке войск — эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский анонсирует переговоры с США, — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE говорим о визите Президента Украины Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию. Кроме того, речь пойдет о военной помощи США Украине, возможном перемирии и новых санкциях против РФ.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир

В эфире Вечір.LIVE говорим о следующем:

  • Зеленский сегодня прибыл в Саудовскую Аравию;
  • Украина не пойдет на перемирие на суше, когда Путин сможет восстановить количество живой силы и возобновить боевые действия впоследствии, — ОПУ;
  • NYT раскрыл, каким может быть перемирие в Украине: его сценарий подготовили еще весной 2022 года;
  • Линдси Грэм подаст законопроект о новых санкциях против РФ;
  • до ноября 2025 года в Украине введут анонимное рассмотрение дел прохождения ВВК;
  • законопроект об уголовной ответственности ТЦК сняли с рассмотрения по требованию фракции "Голос";
  • более 9 тыс. производств из-за неуплаты штрафов от ТЦК открыли в Украине с начала 2025 года, — Опендатабот;
  • в Украине запускают электронную систему "еКонопля";
  • Украина стала крупнейшим импортером оружия в мире, почти половину поставили США, — SIPRI.

Гости сегодняшнего эфира:

  • народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк;
  • народный депутат от партии "Восстановление Украины", Комитет по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич;
  • народный депутат Украины от партии "Слуга Народа" Олег Дунда;
  • народный депутат от партии "Батькивщина", Комитет по вопросам правовой политики, первый заместитель главы Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;
  • экс-командир группы снайперов спецподразделения ВСУ, председатель всеукраинского независимого профессионального союза военнослужащих, военнообязанных, ветеранов войны и волонтеров Г.Р.И.М Константин "Дед" Прошинский;
  • польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа;
  • журналист Игорь Яковенко.

Напомним, по информации Fox News, Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры с Украиной в Саудовской Аравии могут принести значительный успех. Он ждет положительных результатов.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 10 марта, прибыл в Саудовскую Аравию. Он планирует провести встречу с наследным принцем страны Мухаммедом ибн Салманом.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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