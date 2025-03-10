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Подробиці візиту Зеленського в Саудівську Аравію — Вечір.LIVE

Подробиці візиту Зеленського в Саудівську Аравію — Вечір.LIVE

10 березня 2025 р. 17:50

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17:50 Подробиці візиту Зеленського в Саудівську Аравію — Вечір.LIVE

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15:51 Ексклюзив з табору полонених РФ — як живуть російські злочинці

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13:00 Заява Трампа про мир та звернення Зеленського — ефір День.LIVE

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17:50 Ердоган підтримав перемир'я в Україні — ефір Вечір.LIVE

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13:00 У Польщі зробили заяву щодо відправлення військ — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський анонсує переговори із США, — ефір Ранок.LIVE

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17:50 Подробиці візиту Зеленського в Саудівську Аравію — Вечір.LIVE

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15:51 Ексклюзив з табору полонених РФ — як живуть російські злочинці

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13:00 Заява Трампа про мир та звернення Зеленського — ефір День.LIVE

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08:00 Переговори України та США і ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

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18:33 Термінова заява Трампа щодо війни — пряма трансляція

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17:50 Ердоган підтримав перемир'я в Україні — ефір Вечір.LIVE

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13:00 У Польщі зробили заяву щодо відправлення військ — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський анонсує переговори із США, — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE говоримо про візит Президента України Володимира Зеленського в Саудівську Аравію. Крім того, йтиметься про військову допомогу США Україні, можливе перемир'я та нові санкції проти РФ.

Подивитись ефір можна за посиланням.

Про що ефір

В ефірі Вечір.LIVE говоримо про таке:

  • Зеленський сьогодні прибув у Саудівську Аравію; 
  • Україна не піде на перемир'я на суходолі, коли Путін зможе відновити кількість живої сили та поновити бойові дії згодом, — ОПУ;
  • NYT розкрив, яким може бути перемир'я в Україні: його сценарій підготували ще навесні 2022 року;
  • Ліндсі Грем подасть законопроєкт про нові санкції проти РФ;
  • до листопада 2025 року в Україні запровадять анонімний розгляд справ проходження ВЛК;
  • законопроект про кримінальну відповідальність ТЦК зняли з розгляду на вимогу фракції "Голос";
  • понад 9 тис. проваджень через несплату штрафів від ТЦК відкрили в Україні з початку 2025 року, — Опендатабот;
  • в Україні запускають електронну систему "єКоноплі";
  • Україна стала найбільшим імпортером зброї у світі, майже половину поставили США, — SIPRI.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;
  • народний депутат від партії "Відновлення України", Комітет з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;
  • народний депутат України від партії "Слуга Народу" Олег Дунда;
  • народний депутат від партії "Батьківщина", Комітет з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;
  • екскомандир групи снайперів спецпідрозділу ЗСУ, голова всеукраїнської незалежної професійної спілки військовослужбовців, військовозобовʼязаних, ветеранів війни та волонтерів Г.Р.І.М Костянтин "Дід" Прошинський;
  • польський експерт, колишній член уряду Польщі Пйотр Кульпа;
  • журналіст Ігор Яковенко.

Нагадаємо, за інформацією Fox News, Президент США Дональд Трамп вважає, що переговори з Україною в Саудівській Аравії можуть принести значний успіх. Він чекає на позитивні результати.

Президент України Володимир Зеленський в понеділок, 10 березня, прибув в Саудівську Аравію. Він планує провести зустріч зі спадковим принцом країни Мухаммедом ібн Салманом.

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17:37 Журналіст Остап Яриш назвав причину звільнення з Голосу Америки

17:30 За образу поплатився життям — вбивство на Одещині

17:19 Смартфон застарів — 9 ознак, що настав час оновити пристрій

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:12 Шахтар представив бразильського новачка за 16 млн євро

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