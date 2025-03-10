Подробиці візиту Зеленського в Саудівську Аравію — Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE говоримо про візит Президента України Володимира Зеленського в Саудівську Аравію. Крім того, йтиметься про військову допомогу США Україні, можливе перемир'я та нові санкції проти РФ.

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Про що ефір

В ефірі Вечір.LIVE говоримо про таке:

Зеленський сьогодні прибув у Саудівську Аравію;

Україна не піде на перемир'я на суходолі, коли Путін зможе відновити кількість живої сили та поновити бойові дії згодом, — ОПУ;

NYT розкрив, яким може бути перемир'я в Україні: його сценарій підготували ще навесні 2022 року;

Ліндсі Грем подасть законопроєкт про нові санкції проти РФ;

до листопада 2025 року в Україні запровадять анонімний розгляд справ проходження ВЛК;

законопроект про кримінальну відповідальність ТЦК зняли з розгляду на вимогу фракції "Голос";

понад 9 тис. проваджень через несплату штрафів від ТЦК відкрили в Україні з початку 2025 року, — Опендатабот;

в Україні запускають електронну систему "єКоноплі";

Україна стала найбільшим імпортером зброї у світі, майже половину поставили США, — SIPRI.

Гості сьогоднішнього ефіру:

народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк;

народний депутат від партії "Відновлення України", Комітет з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;

народний депутат України від партії "Слуга Народу" Олег Дунда;

народний депутат від партії "Батьківщина", Комітет з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;

екскомандир групи снайперів спецпідрозділу ЗСУ, голова всеукраїнської незалежної професійної спілки військовослужбовців, військовозобовʼязаних, ветеранів війни та волонтерів Г.Р.І.М Костянтин "Дід" Прошинський;

польський експерт, колишній член уряду Польщі Пйотр Кульпа;

журналіст Ігор Яковенко.

Нагадаємо, за інформацією Fox News, Президент США Дональд Трамп вважає, що переговори з Україною в Саудівській Аравії можуть принести значний успіх. Він чекає на позитивні результати.

Президент України Володимир Зеленський в понеділок, 10 березня, прибув в Саудівську Аравію. Він планує провести зустріч зі спадковим принцом країни Мухаммедом ібн Салманом.