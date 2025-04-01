Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Подробности разговора Зеленского со Стармером — эфир Ранок.LIVE arrow
Подробности разговора Зеленского со Стармером — эфир Ранок.LIVE

Подробности разговора Зеленского со Стармером — эфир Ранок.LIVE

1 апреля 2025 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Подробности разговора Зеленского со Стармером — эфир Ранок.LIVE

31 марта 2025
Text

Заявление Ермака о нарушении Россией перемирия — эфир Вечір.LIVE

Text

Трамп ужесточает условия по сделке об ископаемых — эфир День.LIVE

Text

Главы МИД союзников выступают с заявлениями об Украине — эфир

Text

Ситуация на Курщине и новая сделка о минералах — эфир Ранок.LIVE

30 марта 2025
Text

В Харькове экопарк выпустил 170 птиц, спасенных от браконьеров

28 марта 2025
Text

У Трампа изменили риторику о завершении войны — эфир Вечір.LIVE

Text

У Буданова раскрыли планы РФ насчет конца войны — эфир День.LIVE

Text

В Украине реформируют жилищную политику для ВПЛ — эфир Ранок.LIVE

27 марта 2025
Text

Отношение в 3 ОШБр к мобилизации заключенных — эфир Новини.LIVE

Text

Подробности разговора Зеленского со Стармером — эфир Ранок.LIVE

31 марта 2025
Text

Заявление Ермака о нарушении Россией перемирия — эфир Вечір.LIVE

Text

Трамп ужесточает условия по сделке об ископаемых — эфир День.LIVE

Text

Главы МИД союзников выступают с заявлениями об Украине — эфир

Text

Ситуация на Курщине и новая сделка о минералах — эфир Ранок.LIVE

30 марта 2025
Text

В Харькове экопарк выпустил 170 птиц, спасенных от браконьеров

28 марта 2025
Text

У Трампа изменили риторику о завершении войны — эфир Вечір.LIVE

Text

У Буданова раскрыли планы РФ насчет конца войны — эфир День.LIVE

Text

В Украине реформируют жилищную политику для ВПЛ — эфир Ранок.LIVE

27 марта 2025
Text

Отношение в 3 ОШБр к мобилизации заключенных — эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, во время которой стороны обсудили дальнейшие шаги для обеспечения мира и безопасности.

Об этом и не только будут говорить сегодня в эфире Ранок.LIVE.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события в Украине и мире будут:

  • Игорь Романенко — генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины";
  • Дмитрий Плетенчук — спикер Военно-Морских Сил ВС Украины;
  • Валерий Гончарук — политолог, руководитель департамента избирательных технологий;
  • Андрей Новак — председатель Комитета экономистов Украины;
  • Геннадий Рябцев — эксперт по вопросам энергетики;
  • Владимир Паниото — президент Киевского Международного Института Социологии, профессор Киево-Могилянской Академии;
  • Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций;
  • Михаил Кукуюк — актер, волонтер;
  • Олег Ткачук — судья Большой Палаты Верховного Суда.

О чем будут говорить сегодня в эфире Ранок.LIVE

Во время эфира гости сегодня будут обсуждать следующие темы:

  • Какие изменения ждут украинцев с 1 апреля;
  • Трамп обещает "проблемы" Зеленскому в случае отказа от соглашения об ископаемых, и говорит о "дедлайне" для РФ;
  • Главные задачи ВСУ: Сырский оценил ситуацию на фронте.

Напомним, что 31 марта Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

В частности, глава государства во время выступления на саммите в Буче отметил, что Украина не простит России ее преступлений и полномасштабного вторжения.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:38 Где можно заболеть гриппом — перечень самых опасных мест

08:36 Трамп поддержал Ле Пен и сравнил ее преследование с собственным

08:29 Повторное прохождение ВВК — в ТЦК сказали, какие документы нужны

08:22 Холанн больше не сыграет в этом сезоне

08:16 Илон Маск завершает миссию в правительстве — Трамп сократит DOGE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:15 Забудьте о прописке — как работает регистрация в Украине

08:12 Командировки военных — кому выплачивают дополнительные 30 000 грн

08:05 Помощь от Агентства ООН в апреле — кто попал в список

08:04 Трамп разочарован сделкой по редкоземельным металлам — CNN

Text

08:00 Подробности разговора Зеленского со Стармером — эфир Ранок.LIVE

08:38 Где можно заболеть гриппом — перечень самых опасных мест

08:36 Трамп поддержал Ле Пен и сравнил ее преследование с собственным

08:29 Повторное прохождение ВВК — в ТЦК сказали, какие документы нужны

08:22 Холанн больше не сыграет в этом сезоне

08:16 Илон Маск завершает миссию в правительстве — Трамп сократит DOGE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:15 Забудьте о прописке — как работает регистрация в Украине

08:12 Командировки военных — кому выплачивают дополнительные 30 000 грн

08:05 Помощь от Агентства ООН в апреле — кто попал в список

08:04 Трамп разочарован сделкой по редкоземельным металлам — CNN

07:30 РФ хочет заменить Украину в соглашениях с США о редких ископаемых

06:33 Как изменила война юмористические традиции Одессы — Борис Барский

29 марта 2025

06:33 Украинские фрукты — насколько цены будут доступны в этом году

28 марта 2025

22:33 Одесса глазами горожан — от восхищения до критики

06:33 Будущее украинских садов — что будет с отечественными фруктами

27 марта 2025

22:33 Одесса на линии фронта — чего еще можно ожидать от врага

18:38 Инспекция цен в одесском супермаркете — что предлагают покупателю

06:33 Перемирие в Черном море — дипломатия или ловушка для Украины

26 марта 2025

22:58 Ранняя весна и дожди — будет ли Одесчина с фруктами в этом году

06:14 Где дешевле еда — цены на продукты в городах Украины и ЕС

25 марта 2025

22:33 Гильзы ценой от 6 тысяч гривен — как одесситы помогают ВСУ

Text

08:00 Подробности разговора Зеленского со Стармером — эфир Ранок.LIVE

31 марта 2025
Text

17:50 Заявление Ермака о нарушении Россией перемирия — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп ужесточает условия по сделке об ископаемых — эфир День.LIVE

Text

12:30 Главы МИД союзников выступают с заявлениями об Украине — эфир

Text

08:00 Ситуация на Курщине и новая сделка о минералах — эфир Ранок.LIVE

30 марта 2025
Text

21:31 В Харькове экопарк выпустил 170 птиц, спасенных от браконьеров

28 марта 2025
Text

17:35 У Трампа изменили риторику о завершении войны — эфир Вечір.LIVE

Text

13:03 У Буданова раскрыли планы РФ насчет конца войны — эфир День.LIVE

Text

08:00 В Украине реформируют жилищную политику для ВПЛ — эфир Ранок.LIVE

27 марта 2025
Text

20:32 Отношение в 3 ОШБр к мобилизации заключенных — эфир Новини.LIVE