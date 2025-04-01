Подробности разговора Зеленского со Стармером — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, во время которой стороны обсудили дальнейшие шаги для обеспечения мира и безопасности.
Об этом и не только будут говорить сегодня в эфире Ранок.LIVE.
Гости эфира Ранок.LIVE
Сегодня обсуждать важные события в Украине и мире будут:
- Игорь Романенко — генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины";
- Дмитрий Плетенчук — спикер Военно-Морских Сил ВС Украины;
- Валерий Гончарук — политолог, руководитель департамента избирательных технологий;
- Андрей Новак — председатель Комитета экономистов Украины;
- Геннадий Рябцев — эксперт по вопросам энергетики;
- Владимир Паниото — президент Киевского Международного Института Социологии, профессор Киево-Могилянской Академии;
- Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций;
- Михаил Кукуюк — актер, волонтер;
- Олег Ткачук — судья Большой Палаты Верховного Суда.
О чем будут говорить сегодня в эфире Ранок.LIVE
Во время эфира гости сегодня будут обсуждать следующие темы:
- Какие изменения ждут украинцев с 1 апреля;
- Трамп обещает "проблемы" Зеленскому в случае отказа от соглашения об ископаемых, и говорит о "дедлайне" для РФ;
- Главные задачи ВСУ: Сырский оценил ситуацию на фронте.
Напомним, что 31 марта Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
В частности, глава государства во время выступления на саммите в Буче отметил, что Украина не простит России ее преступлений и полномасштабного вторжения.