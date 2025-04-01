Подробности разговора Зеленского со Стармером — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, во время которой стороны обсудили дальнейшие шаги для обеспечения мира и безопасности.

Об этом и не только будут говорить сегодня в эфире Ранок.LIVE.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события в Украине и мире будут:

Игорь Романенко — генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины";

Дмитрий Плетенчук — спикер Военно-Морских Сил ВС Украины;

Валерий Гончарук — политолог, руководитель департамента избирательных технологий;

Андрей Новак — председатель Комитета экономистов Украины;

Геннадий Рябцев — эксперт по вопросам энергетики;

Владимир Паниото — президент Киевского Международного Института Социологии, профессор Киево-Могилянской Академии;

Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций;

Михаил Кукуюк — актер, волонтер;

Олег Ткачук — судья Большой Палаты Верховного Суда.

О чем будут говорить сегодня в эфире Ранок.LIVE

Во время эфира гости сегодня будут обсуждать следующие темы:

Какие изменения ждут украинцев с 1 апреля;

Трамп обещает "проблемы" Зеленскому в случае отказа от соглашения об ископаемых, и говорит о "дедлайне" для РФ;

Главные задачи ВСУ: Сырский оценил ситуацию на фронте.

Напомним, что 31 марта Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

В частности, глава государства во время выступления на саммите в Буче отметил, что Украина не простит России ее преступлений и полномасштабного вторжения.