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Подробиці розмови Зеленського зі Стармером — ефір Ранок.LIVE

Подробиці розмови Зеленського зі Стармером — ефір Ранок.LIVE

01 квітня 2025 р. 08:00

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Подробиці розмови Зеленського зі Стармером — ефір Ранок.LIVE

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Заява Єрмака про порушення Росією перемирʼя — ефір Вечір.LIVE

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Трамп посилює тиск щодо угоди про копалини — ефір День.LIVE

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Глави МЗС союзників виступають із заявами про Україну — ефір

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Ситуація на Курщині та нова угода про копалини — ефір Ранок.LIVE

30 березня 2025
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У Харкові екопарк випустив 170 птахів, врятованих від браконьєрів

28 березня 2025
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У Трампа змінили риторику щодо закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

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Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Під час якої сторони обговорили подальші кроки для забезпечення миру та безпеки.  

Про це та не тільки говоритиму сьогодні в ефірі Ранок.LIVE.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події в Україні та світі будуть: 

  • Ігор Романенко — генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України"; 
  • Дмитро Плетенчук — речник Військово-Морських Сил ЗС України; 
  • Валерій Гончарук — політолог, керівник департаменту виборчих технологій; 
  • Андрій Новак — голова Комітету економістів України; 
  • Геннадій Рябцев — експерт з питань енергетики; 
  • Володимир Паніото — президент Київського Міжнародного Інституту Соціологіі, професор Києво-Могилянської Академії; 
  • Володимир Пилипенко — заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій; 
  • Михайло Кукуюк — актор, волонтер; 
  • Олег Ткачук — суддя Великої Палати Верховного Суду.

Про що говоритимуть сьогодні в ефірі Ранок.LIVE

Під час ефіру гості сьогодні обговорюватимуть наступні теми:

  • Які зміни чекають на українців з 1 квітня;
  • Трамп обіцяє "проблеми" Зеленському у разі відмови від угоди про копалини, і каже про "дедлайн" для РФ;
  • Головні завдання ЗСУ: Сирський оцінив ситуацію на фронті.

Нагадаємо, що 31 березня Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Зокрема, глава держави під час виступу на саміті в Бучі зазначив, що Україна не пробачить Росії її злочинів та повномасштабного вторгнення.

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08:12 Відрядження військових — кому виплачують додаткові 30 000 грн

08:05 Допомога від Агенції ООН у квітні — хто потрапив до списку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:04 Трамп розчарований угодою щодо рідкісноземельних металів — CNN

07:30 РФ хоче замінити Україну в угодах з США про рідкісні копалини

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