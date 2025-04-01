Подробиці розмови Зеленського зі Стармером — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Під час якої сторони обговорили подальші кроки для забезпечення миру та безпеки.
Про це та не тільки говоритиму сьогодні в ефірі Ранок.LIVE.
Гості ефіру Ранок.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події в Україні та світі будуть:
- Ігор Романенко — генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України";
- Дмитро Плетенчук — речник Військово-Морських Сил ЗС України;
- Валерій Гончарук — політолог, керівник департаменту виборчих технологій;
- Андрій Новак — голова Комітету економістів України;
- Геннадій Рябцев — експерт з питань енергетики;
- Володимир Паніото — президент Київського Міжнародного Інституту Соціологіі, професор Києво-Могилянської Академії;
- Володимир Пилипенко — заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій;
- Михайло Кукуюк — актор, волонтер;
- Олег Ткачук — суддя Великої Палати Верховного Суду.
Про що говоритимуть сьогодні в ефірі Ранок.LIVE
Під час ефіру гості сьогодні обговорюватимуть наступні теми:
- Які зміни чекають на українців з 1 квітня;
- Трамп обіцяє "проблеми" Зеленському у разі відмови від угоди про копалини, і каже про "дедлайн" для РФ;
- Головні завдання ЗСУ: Сирський оцінив ситуацію на фронті.
Нагадаємо, що 31 березня Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Зокрема, глава держави під час виступу на саміті в Бучі зазначив, що Україна не пробачить Росії її злочинів та повномасштабного вторгнення.