Подробиці розмови Зеленського зі Стармером — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Під час якої сторони обговорили подальші кроки для забезпечення миру та безпеки.

Про це та не тільки говоритиму сьогодні в ефірі Ранок.LIVE.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події в Україні та світі будуть:

Ігор Романенко — генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України";

Дмитро Плетенчук — речник Військово-Морських Сил ЗС України;

Валерій Гончарук — політолог, керівник департаменту виборчих технологій;

Андрій Новак — голова Комітету економістів України;

Геннадій Рябцев — експерт з питань енергетики;

Володимир Паніото — президент Київського Міжнародного Інституту Соціологіі, професор Києво-Могилянської Академії;

Володимир Пилипенко — заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій;

Михайло Кукуюк — актор, волонтер;

Олег Ткачук — суддя Великої Палати Верховного Суду.

Про що говоритимуть сьогодні в ефірі Ранок.LIVE

Під час ефіру гості сьогодні обговорюватимуть наступні теми:

Які зміни чекають на українців з 1 квітня;

Трамп обіцяє "проблеми" Зеленському у разі відмови від угоди про копалини, і каже про "дедлайн" для РФ;

Головні завдання ЗСУ: Сирський оцінив ситуацію на фронті.

Нагадаємо, що 31 березня Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Зокрема, глава держави під час виступу на саміті в Бучі зазначив, що Україна не пробачить Росії її злочинів та повномасштабного вторгнення.