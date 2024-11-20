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Слова Си об ударах по РФ и План Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Слова Си об ударах по РФ и План Зеленского — эфир Ранок.LIVE

20 ноября 2024 г. 8:00

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08:00 Слова Си об ударах по РФ и План Зеленского — эфир Ранок.LIVE

19 ноября 2024
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22:29 Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

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21:59 Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

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20:30 Емец рассказал, как зарабатывают на обустройстве укрытий в Киеве

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19:13 Будет ли свет в столице и новые вызовы — Київський час

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18:03 За день 90 уклонистов — Демченко сообщил о пике побега за границу

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17:56 Заявление ООН по ударам ATACMS по России — эфир Вечер.LIVE

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14:06 Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

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13:00Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

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12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

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08:00 Слова Си об ударах по РФ и План Зеленского — эфир Ранок.LIVE

19 ноября 2024
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22:29 Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

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21:59 Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

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20:30 Емец рассказал, как зарабатывают на обустройстве укрытий в Киеве

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19:13 Будет ли свет в столице и новые вызовы — Київський час

Text

18:03 За день 90 уклонистов — Демченко сообщил о пике побега за границу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:56 Заявление ООН по ударам ATACMS по России — эфир Вечер.LIVE

Text

14:06 Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

Text

13:00 Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

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12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

Гостями эфира Ранок.LIVE стали генерал-лейтенант Игорь Романенко, кандидат политических наук Алексей Буряченко, доктор экономических наук Андрей Длигач, нардеп Георгий Мазурашу, экономист Александр Савченко и министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко. В частности, они обсудят План внутренней стойкости, который представил Президент Украины Владимир Зеленский.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости прокомментируют, что известно о вероятном ударе ракетами ATACMS по России и комментарий Си Цзиньпина. Они также обсудят, на что потратят самый большой в истории Украины государственный бюджет.

В эфире будут аналитика важнейших событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии. 

Напомним, 19 ноября в Верховной Раде Зеленский представил План внутренней стойкости Украины, состоящий из десяти пунктов.

Также Reuters писало, что в ночь на 19 ноября Украина нанесла удар ракетами ATACMS по складу боеприпасов в Брянской области. Российской ПВО не удалось перехватить все ракеты.

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08:59 Скидки на коммуналку — какие льготы имеют чернобыльцы в 2024 году

08:51 В Белгородской области поражен командный пункт россиян, — ГУР

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:42 Посольство США в Киеве предупреждает о масштабном ударе 20 ноября

08:34 В Киеве упали обломки российского беспилотника — что известно

08:26 Как удары вглубь РФ изменят ситуацию на фронте — прогноз ISW

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19 ноября 2024
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22:29 Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

Text

21:59 Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

Text

20:30 Емец рассказал, как зарабатывают на обустройстве укрытий в Киеве

Text

19:13 Будет ли свет в столице и новые вызовы — Київський час

Text

18:03 За день 90 уклонистов — Демченко сообщил о пике побега за границу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:56 Заявление ООН по ударам ATACMS по России — эфир Вечер.LIVE

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14:06 Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

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13:00 Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

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12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ