Слова Си об ударах по РФ и План Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали генерал-лейтенант Игорь Романенко, кандидат политических наук Алексей Буряченко, доктор экономических наук Андрей Длигач, нардеп Георгий Мазурашу, экономист Александр Савченко и министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко. В частности, они обсудят План внутренней стойкости, который представил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Эфир Ранок.LIVE

Гости прокомментируют, что известно о вероятном ударе ракетами ATACMS по России и комментарий Си Цзиньпина. Они также обсудят, на что потратят самый большой в истории Украины государственный бюджет.

В эфире будут аналитика важнейших событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, 19 ноября в Верховной Раде Зеленский представил План внутренней стойкости Украины, состоящий из десяти пунктов.

Также Reuters писало, что в ночь на 19 ноября Украина нанесла удар ракетами ATACMS по складу боеприпасов в Брянской области. Российской ПВО не удалось перехватить все ракеты.