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Слова Сі про удари по РФ та План Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Слова Сі про удари по РФ та План Зеленського — ефір Ранок.LIVE

20 листопада 2024 р. 08:00

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08:00 Слова Сі про удари по РФ та План Зеленського — ефір Ранок.LIVE

19 листопада 2024
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22:29 Відновлення будинків у Києві — Ємець озвучив минулорічні витрати

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20:30 Ємець розповів, як заробляють на облаштуванні укриттів у Києві

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19:13 Чи буде світло у столиці та нові виклики — Київський час

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18:03 За день 90 ухилянтів — Демченко розповів про пік втеч за кордон

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17:56 Заява ООН щодо ударів ATACMS по Росії — ефір Вечір.LIVE

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14:06 Тисяча днів повномасштабної війни — що пережила Україна

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13:00Зеленський представив План стійкості — ефір День.LIVE

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12:41 Нагорняк висловився про позицію МАГАТЕ у війні України та РФ

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08:00 Слова Сі про удари по РФ та План Зеленського — ефір Ранок.LIVE

19 листопада 2024
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22:29 Відновлення будинків у Києві — Ємець озвучив минулорічні витрати

Text

21:59 Удар по Охматдиту — корпус лікарні підготували до зими

Text

20:30 Ємець розповів, як заробляють на облаштуванні укриттів у Києві

Text

19:13 Чи буде світло у столиці та нові виклики — Київський час

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18:03 За день 90 ухилянтів — Демченко розповів про пік втеч за кордон

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17:56 Заява ООН щодо ударів ATACMS по Росії — ефір Вечір.LIVE

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14:06 Тисяча днів повномасштабної війни — що пережила Україна

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13:00 Зеленський представив План стійкості — ефір День.LIVE

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12:41 Нагорняк висловився про позицію МАГАТЕ у війні України та РФ

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали генерал-лейтенант Ігор Романенко, кандидат політичних наук Олексій Буряченко, доктор економічних наук Андрій Длігач, нардеп Георгій Мазурашу, економіст Олександр Савченко та міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко. Зокрема, вони обговорять План внутрішньої стійкості, який представив Президент України  Володимир Зеленський.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості прокоментують, що відомо про ймовірний удар ракетами ATACMS по Росії та коментар Сі Цзіньпіна. Вони також обговорять, на що витратять найбільший в історії України державний бюджет.

В ефірі будуть аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі. 

Нагадаємо, 19 листопада у Верховній Раді Зеленський представив План внутрішньої стійкості України, який складається з десяти пунктів.

Також Reuters писало, що у ніч на 19 листопада Україна завдала удару ракетами ATACMS по складу боєприпасів у Брянській області. Російській ППО не вдалося перехопити всі ракети.

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08:02 Чоловік не взяв повістку та заперечив провину — вирок суду

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:30 Тепер бійці ЗСУ можуть самі визначати, хто за них отримає виплати

07:21 Прокурор добився перегляду вироку ділку, що допомогав ухилянтам

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