Слова Сі про удари по РФ та План Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали генерал-лейтенант Ігор Романенко, кандидат політичних наук Олексій Буряченко, доктор економічних наук Андрій Длігач, нардеп Георгій Мазурашу, економіст Олександр Савченко та міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко. Зокрема, вони обговорять План внутрішньої стійкості, який представив Президент України Володимир Зеленський.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості прокоментують, що відомо про ймовірний удар ракетами ATACMS по Росії та коментар Сі Цзіньпіна. Вони також обговорять, на що витратять найбільший в історії України державний бюджет.

В ефірі будуть аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, 19 листопада у Верховній Раді Зеленський представив План внутрішньої стійкості України, який складається з десяти пунктів.

Також Reuters писало, що у ніч на 19 листопада Україна завдала удару ракетами ATACMS по складу боєприпасів у Брянській області. Російській ППО не вдалося перехопити всі ракети.